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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da trafik kazası: 16 yaralı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:57

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde otel servisi ile ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Kemer ilçesindeki bir otele personel taşıyan Paşa Asal (46) idaresindeki 07 UU 001 plakalı servis otobüsü, Beldibi-3 kavşağı yakınlarında yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda Veysel Mir (29) idaresindeki 05 FG 122 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis otobüsü yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kemer'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Antalya-Kemer karayolu bir süre trafiğe kapandı.

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