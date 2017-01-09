Tarımsal eğitim 171 yaşında

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ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, verimliliği en çok etkileyen unsurun eğitim olduğunu, hayata geçirdikleri çalışmalarda 55 binin üzerinde çiftçinin eğitim aldığını bildirdi.

Bayraktar, 10 Ocak 1846 tarihinde Mekteb-i Zirai Şahane’nin kurulmasıyla başlayan tarımsal eğitim ve öğretimin 171'inci yılı dolasıyla yaptığı yazılı açıklamada, sanayileşmeyle birlikte tarımda da büyük bir teknolojik değişim yaşandığını, gelişmiş ülkelerin tarım sektörlerinde son teknolojiyi kullanarak, çiftçilerine bu teknolojiyi kullanacak eğitimi vererek büyük bir verimlilik ve üretim patlaması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dünyadaki toplam 149 milyon kilometrekarelik karasal alanın sadece 15 milyon kilometrekaresinde tarım yapıldığına işaret eden Bayraktar, "Bu kadar alanda beslememiz gereken insan sayısı 7,4 milyarı aştı. Bu nüfus 2050 yılında tahminlere göre 9,6 milyara ulaşacak. Gıda üretiminin bu tarihe kadar yüzde 60 artması gerektiği tahmin ediliyor. Tek yol verimlilik olarak görünüyor." ifadesini kullandı.

Girdi kullanımı, yapısal sorunların çözümü ve mekanizasyonun, verimliliği artırdığını ifade eden Bayraktar, verimliliği en çok etkileyen unsurun eğitim olduğunun altını çizdi.

Bayraktar, Türkiye’nin tarımsal eğitimle verimliliği artırmak, gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatmak zorunda olduğunu belirterek, bundan dolayı Ziraat Odaları olarak çiftçinin eğitimini her şeyin üzerinde tuttuklarını kaydetti. Bayraktar, bu kapsamda çiftçiye, "Kadın Çiftçi", "Genç Çiftçi", "Sürü Yönetimi Elemanı Benim", "SGK Bilgilendirme", "Güvenli Traktör Kullanımı", "Tarım Danışmanları", "Zirai Mücadele İlaçlarının Güvenli ve Sürdürülebilir Kullanımı", "Ceviz Budama", "Ziraat Odaları Otomasyon Sistemi", "Mevzuat, Sulama ve Bitki Sağlığı" eğitimleri verdiklerini kaydetti.

Ziraat Odaları olarak yaptıkları etkinliklerde 55 binin üzerinde çiftçinin eğitim aldığına dikkati çeken Bayraktar, sadece "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" ve "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitim projelerine 28 binin üzerinde çiftçinin başvurduğunu ifade etti.

Bayraktar, çiftçilerin büyük ilgisi nedeniyle eğitimlerin 81 ilde devam edeceğine işaret ederek, tarımda verimliliğin yanı sıra sürdürülebilirliğin de çok önemli olduğunu, çevrenin korunması, toprak ve su kirliliğinin önlenmesinin ancak eğitimle, tarımsal üretimin dengeli bir şekilde yürütülmesiyle mümkün olabileceğini bildirdi.