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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Milli takıma, 40 yıllık tecrübesini verecek

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:12

ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) yeni döneminde A Milli Kadın Takımı Başantrenörlüğü görevine getirilen Serdar Eler, 40 yıllık birikimini milli takım sporcularına aktarmaya çalışacağını söyledi.

Eler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokuldaki beden eğitimi öğretmeni Rüştü Şahin'in seçmesiyle 40 yıl önce hentbola başladığını bildirdi.

A Milli Takım'da farklı yaş gruplarında 19 yıl aralıksız oynadığını hatırlatan Serdar Eler, "496 kez A Milli Takım forması giydim. Türkiye'de takım sporlarında A Milli Takım formasını giymem bir rekor. Ayrıca 40 genç, 7 yıldız, 22 üniversite, 6 kez de Ordu Milli Takımı'nda görev aldım. Ülkemizde mevcut milli takımların hepsinde oynadım." diye konuştu.

Üniversite ve İşitme Engelliler Milli Takımları'nda başantrenörlük yaptığını hatırlatan Serdar Eler, "THF bünyesinde milli takımlarda ilk kez görev yapacağım. Sporu çok genç yaşta bıraktım. 1993 yılından bu yana antrenörlük yapıyorum. A takımında oynadığım takımların hepsinin genç takımlarını çalıştırdım. Spor yaparken de antrenörlük benim hayatımda devam ediyordu." ifadelerini kullandı.


- "Hak ettiğimi düşünüyorum"


Milli takım başantrenörü Eler, görevi kabul etmesine ilişkin de "Görevi kabul ettiğime göre hak ettiğimi düşünüyorum." dedi.

Kadın milli takımının uzun zamandır belli bir antrenör ve sistemle çalıştığına dikkati çeken Eler, şöyle devam etti:

"Oyunculuk kariyerinin yanı sıra antrenörlük kariyerimizde de bir Avrupa ve Dünya Şampiyonası yaşamak isteriz. Bunların en kötü çeyrek ve yarı finallerini yaşamak, çok istediğimiz işlerden bir tanesi. Eski milli takım başantrenörü Hikmet Vurgun, kendisine ait bir sistemi oturtmuştu. Oyuncu kadrosunda çok büyük değişiklikler olacağını sanmıyorum. Milli takım ruhunu tekrar harekete geçirebilmek lazım. Milli takımda alınan mağlubiyetler sonrasında sporcularda bir soğuma olmuştu. Bizim için önemli olan yeni bir başlangıç ve milli takım ruhu. Bunu kazandıracağıma inanıyorum."


- "İki günlük kamp yapma ihtimalimiz yok"


Milli takımın yanı sıra Yenimahalle Belediyespor'un da başantrenörlüğünü yapan Eler, bu görevin kendisini en azından bu sezon zorlamayacağını söyledi.

Sezon ortasında göreve geldiğini hatırlatan Eler, şu ifadeleri kullandı:

"Yenimahalle Belediyespor başantrenörlüğünün bizi bu sezon zorlamayacağını biliyorum. Ligin programına göre ben görevde olsam da olmasam da milli takımların 11 Mayıs tarihinden önce toplanması imkansızdı. Dar bir alana sıkıştı. Hem lig, hem Türkiye Kupası var. İkisinin oynanmasından dolayı 2 günlük kamp yapma ihtimalimiz yok. Bu sezon için Yenimahalle Belediyespor ile vakit anlamında bir çatışma olmayacak."


- Çekya kurasından memnun


A Milli Takım Kadın Başantrenörü Serdar Eler, "2017 Dünya Şampiyonası play-off müsabakasında çektiğimiz Çekya kurasının, iyi bir kura olduğuna katılıyorum. Objektif değerlendirme yaparsak Avrupa sıralamasında biz 27'nciyiz, Çekya ise 9'uncu sırada bulunuyor. İlk 5 içindeki takımlarla oynayacağımıza, dokuzuncu sıradaki takımla oynayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Rakiplerinin Polonya, Rusya, Sırbistan ve Macaristan gibi olmadığını ifade eden Eler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bizim için bir ümit. Yıllardır ilk maçı Türkiye'de, rövanşı deplasmanda oynardık. Hentbolda hakemin etkisi çok yüksek. İşler bu kez biraz daha lehimizde gözüküyor. Çekya elenmeyecek bir takım değil. Rövanş maçı için doğru bir kent seçmek lazım. Hentbol seyircisinin olduğu bir il seçmek gerekir. Coşkulu, hakemi baskı altında tutabilecek ve takımı motive edebilecek bir seyirci topluluğu önünde oynamayı arzu ediyorum."


- "Başarı gelirse basın sizi takip ediyor"


Türkiye'de hentbolun hak ettiği yeri bir türlü bulamadığına dikkati çeken milli takım başantrenörü Eler, "Hentbolun en büyük sorunu pazarlama. Spor kamuoyunun gündemine hentbolu yerleştiremiyoruz. 40 yıllık maziye sahip bir branşı, kendi alanında başarılar gösterse bile Türk spor kamuoyuna mal edemediğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takımlar ve kulüplerin alacağı başarılarla bu ürünün pazarlanabilmesinin gerektiğini vurgulayan Serdar Eler, "Başarı gelirse basın sizi takip ediyor. Basında yer alınca ekonomik olarak destek bulmaya başlıyorsunuz. Sponsorların gelmesi için basında yer almak lazım." diyerek sözlerini tamamladı.


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