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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Yaylada mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:25

ORDU (AA) - Aybastı ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Alacalar Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan bazı hayvanlar, belediye ekiplerince kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Aybastı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, Alacalar Yaylası'nda bir at ile köpeğin kar nedeniyle mahsur kaldığı ve soğuktan donabileceği ihbarı aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan belediye ekipleri, ulaştıkları yayladaki at ve köpeği yoğun bir mücadelenin sonunda kurtararak ilçe merkezine getirdi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, gazetecilere yaptığı açıklamada, başıboş hayvanlarla ilgili belediyeye gelen ihbar üzerine ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Hayvanları kurtarmak için ekiplerinin 5 saat boyunca çalıştığını dile getiren Gündoğar, "Yapılan çalışmalar sonucu hayvanları kurtardık ve ilçeye getirerek sıcak bir alanda bekletiyoruz. Sıfırın altında 7-8 derecede çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Gündoğar, Aybastı halkı ve belediyenin, her zaman sahipsiz sokak hayvanlarının yaşatılmasında duyarlı olduğunu ifade ederek, bundan sonra da benzer durumlarda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

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