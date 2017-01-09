Petrol piyasasında fiyat artışı beklentisi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Uluslararası Denetim ve Danışmanlık şirketi KPMG'nin Enerji Sektörü Grup Başkanı Onur Okutur, bu yıl Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kısıntı kararında yaşanabilecek olası değişiklikler ve üretimde yaşanabilecek artışa rağmen, petrol fiyatlarının 50 doların üzerinde seyredeceğini bildirdi.

KPMG'den yapılan yazılı açıklamada, OPEC'in üretimde kısıntı kararı almasının ardından bu yıl petrolde fiyatların 55 doların üzerini gördüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okutur, Viyana'daki son OPEC toplantısında Endonezya'nın OPEC üyeliğini askıya aldığını hatırlatarak, "Üretim kısıntısı konusunda Libya ve Nijerya'ya erteleme, İran'a ise aksine üretim artışı izni verilen toplantıda, yükün büyük bir kısmı günlük yaklaşık 500 bin varil üretim kısıntısına gidecek olan Suudi Arabistan'a yüklenmiş görünüyor. Ancak Endonezya'nın üyelikten ayrılması bu ülkeye tahsis edilen günlük 722 bin varil üretimin diğer OPEC üyeleri arasında dağıtılması anlamına geliyor. Böylece pek çok OPEC üyesi için, üretim kısıntısının petrol gelirleri üzerinde yaratacağı olumsuz etki azalacak." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin üretim kısma kararına sıkıca uyacaklarına olan güven ışığında, yeni bir fiyat tabanı oluşacağına dikkati çeken Okutur, fiyatların yukarı yönlü hareket edeceğini ve OPEC ülkelerinin yaşadıkları mali sıkıntılar konusunda biraz nefes alabileceklerini belirtti.

Okutur, üretim kısma kararıyla moral bulan petrol piyasalarının, ocakta yapılacak gayri resmi OPEC toplantısında iç denetimini sağlayacağını kaydetti.

Rusya gibi OPEC üyesi olmayan ülkelerin, OPEC ile iş birliği vaatlerine şüpheyle yaklaştıklarının ifade eden Okutur, "Rusya en fazla göstermelik bir üretim kısıntına gidecek ancak bunun hızla 2017 yılının 1'inci çeyreğinde gerçekleşmesini de beklemiyoruz. Tüm bu beklentiler göz önüne alındığında, ham petrol fiyatlarının 2017 yılının ilk yarısında 50 doların üstünde seyredeceğini, ikinci yarısında ise kısıntı kararında yaşanabilecek olası değişiklikler ve üretimde yaşanabilecek artışa rağmen 50 doların yine üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.