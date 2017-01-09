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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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KFMİB en çok fındık ihracatı yapan firmaları açıkladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:28

GİRESUN (AA) - Türkiye'de, 2016 yılında en fazla fındık ihracatı yapan ilk 20 firma açıklandı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl el fazla fındık ihracatını 543 milyon 966 bin 905 dolar ile Oltan Gıda'nın gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Oltan Gıda'yı 114 milyon 724 bin 91 milyon dolar ile Durak Fındık Sanayi, 103 milyon 747 bin 50 dolarla da Özgün Gıda'nın takip ettiği kaydedildi.

En fazla fındık ihraç eden ilk 20 firma arasında Trabzon'dan 4, Giresun'dan 3, Ordu'dan 7, Samsun, İzmir ve İstanbul'dan birer firmanın yer aldığına işaret edilen açıklamada, iki firmanın ise isminin açıklanmasını istemediği aktarıldı.

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