09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batıdan doğuya "sevgi paketi"

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:30
Batıdan doğuya "sevgi paketi"

VAN (AA) - Van'ın kırsal alanında eğitim gören öğrencilere, Türkiye'nin batısındaki farklı illerden giyim malzemeleri ve yaşıtlarının yazdığı mektuplar gönderildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu Van Gençlik Merkezi ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, farklı illerdeki yardımseverlerce gönderilen ve içerisinde giyim malzemeleriyle çocukların yazdığı mektupların bulunduğu yardım paketlerini kırsal alanda eğitim gören çocuklara ulaştırdı.

Kulüp Yöneticisi İnan Bozkayar, Tuşba ilçesine bağlı Çolpan Mahallesi'ndeki ilkokulda giyim malzemeleri ve mektupları dağıtım sırasında yaptığı konuşmada, yardımseverlerle öğrenciler arasında köprü görevi yürüttüklerini söyledi.

Önceden belirledikleri öğrencilerin bilgilerini yardım yapacak kişilere ileterek yardım zinciri oluşturduklarını anlatan Bozkayar, "Okulda eğitim gören 18 öğrencimize bot ve montları giydirdik. Ziyaretlerimizde sadece hediye paketlerini vermiyor, onların unutamayacağı birgün yaşamaları için farklı etkinlikler de yapıyoruz. Çok eğlenceli ve güzel bir gün geçirdik." dedi.

- Mektuplar duygulandırdı

Yardım malzemelerinin bulunduğu kutularda öğrencilere ulaştırılmak üzere yazılmış mektupların da yer aldığını aktaran Bozkayar, yardımı yapanların sadece hediye değil sevgilerini de gönderdiğini belirtti.

Gönderilen hediyelerin ücra köylerdeki çocukları sevindirdiğini anlatan Bozkayar, şöyle konuştu:

"Biz, adı, soyadı, giydiği mont ve botların numaralarını gönderiyoruz. Onlar da topladıkları bu yardımları adı yazan çocuğumuza ulaştırılmak üzere kargoyla gönderiyorlar. Ayrıca yurt dışından da bize yardım gönderenler oluyor. Güzel günler, güzel yarınlar için hep birlikte köydeki çocuklar için çalışıyoruz. Kutulardaki mektuplar da çocukları çok sevindirdi."

Kulüp üyesi Bahtışen Gören de birbirinden güzel mesajların yer aldığı notları hediyeleriyle çocuklara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"İhtiyacı olan çocuklara ulaşmak ve onların mutluluğuna şahit olmayı herhangi bir kelime ile anlatamayız." diyen Gören, "Onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Onların yüzünde gülümsemeyi görmek bizi gururlandırıyor. Seviliyoruz, seviyoruz burada." ifadesini kullandı.

Okulun 4. sınıf öğrencisi Elanur Akmaç da yardımları gönderen ve okullarına ulaştıran kulüp üyelerine teşekkür etti.

Yeni kıyafetlerini giyen öğrenciler okulda halay çekip kartopu oynadı.


İLGİLİ HABERLER

Müdür Kırekin'den Kaymakam Doğramacı'ya ziyaret
YEREL

MÜDÜR KIREKİN'DEN KAYMAKAM DOĞRAMACI'YA ZİYARET
Yatak odasındaki gizli bölümde kaçak sigara bulundu
YEREL

YATAK ODASINDAKİ GİZLİ BÖLÜMDE KAÇAK SİGARA BULUNDU
Yerel marketten müşterilerine 1001 hediye
YEREL

YEREL MARKETTEN MÜŞTERİLERİNE 1001 HEDİYE
Van'da Hafif Raylı Sistem Projesi
YEREL

VAN'DA HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ
Engelli öğrenciye tekerlekli sandalye
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİYE TEKERLEKLİ SANDALYE
Van'da KHK ile işletmeler aktif hale geliyor
YEREL

VAN'DA KHK İLE İŞLETMELER AKTİF HALE GELİYOR
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
Kayak severler Abalı Kayak Merkezi'ne akın etti
YEREL

KAYAK SEVERLER ABALI KAYAK MERKEZİ'NE AKIN ETTİ

Van'da Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü
YEREL

VAN'DA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ
Çaldıran halkı doğalgaz istiyor
YEREL

ÇALDIRAN HALKI DOĞALGAZ İSTİYOR
Sarıkamış şehitleri anılıyor
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILIYOR
Belediyeden toplu taşıma yapanlara yetki belgesi uyarısı:
YEREL

BELEDİYEDEN TOPLU TAŞIMA YAPANLARA YETKİ BELGESİ UYARISI: