Yurtta kış

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BURSA (AA) - Tüm yurtta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'in bulunduğu bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 1,3-17,3 derece aralığında seyrediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bursa'da hava, son 24 saatte yapılan ölçümlere göre adeta donduruyor. Ölçümlerde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ Sarıalan bölgesinde sıcaklık sıfırın altında 17,3 derece olarak kaydedildi. Sıcaklık Uludağ'da sıfırın altında 17,2, Keles'te sıfırın altında 13,2, İnegöl'de sıfırın altında 12, Büyükorhan'da sıfırın altında 11 derece tespit edildi.

Bursa'da en yüksek sıcaklık ise Osmangazi ilçesine bağlı Göndoğdu Mahallesi'nde sıfırın altında 1,3 olarak belirlendi.

- Balıkesir

Balıkesir'de en düşük sıcaklık eksi 13,1 ile Dursunbey ilçesine bağlı Reşadiye köyünde ölçüldü.

Dursunbey Yayla Orman Sahası'ndaki sıcaklık kayıtlara eksi 12,3 olarak geçerken, hava sıcaklığı Bigadiç ilçesine bağlı Aşağıçamlık ve Dursunbey Kavacık mahallelerinde sıfırın altında 12, Kepsut Dalköy'de ise sıfırın altında 10'lara kadar düştü.

Ayvalık Kanal Sancak Feneri bölgesinde ise tespit edilen sıcaklık 1,3 oldu.

- Bilecik

Bilecik de soğuk havanın etkili olduğu iller arasında yer aldı.

Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga bölgesinde sıcaklık eksi 13'e, ilçe merkezinde eksi 11'e, Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde eksi 11'e kadar düştü. İnhisar ilçesi eksi 5,7 ile Bilecik'in en "sıcak" bölgesi oldu.

- Çanakkale

Çanakkale, bu sene son yılların en soğuk kış mevsimini yaşıyor.

Lapseki ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 9'u görürken, Yenice Kirazlı beldesinde sıfırın altında 8,3, Gelibolu'da sıfırın altında 8 ve Yenice'de sıfırın altında 7,3'lere kadar indi.

Çanakkale'de Eceabat Kuzeybatı Ege Bölgesi'nde sıcaklık eksi 2,5 derece olarak gerçekleşti.

- Yalova

Marmara Bölgesi'nin en sıcak bölgelerinden Yalova'da da hava sıcaklığı sıfırın altında 9'a düştü.

Çiftlikköy Sugören Radar mevkisinde sıcaklık sıfırın altında 8,3'e kadar inerken, en sıcak bölge 0,5 derece ile merkez Samanlıdere oldu.

- Eskişehir

Soğuk havasıyla bilinen Eskişehir'de de sıcaklık kent genelinde sıfırın altında 5,8-15,2 derece ölçüldü.

Kentte en soğuk bölge eksi 15,2 ile Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesi olurken, termometreler Mihalıççık Kızıltepe Orman Sahası ile Çatacık köyünde sıfırın altında 13, Alpu'nun Alpınar köyünde ise sıfırın altında 12,5'i gördü.

Eskişehir'in en sıcak bölgesi ise sıfırın altında 5,8 dereceyle Sarıcakaya ilçesi oldu.

- Kütahya

Kütahya kent merkezi ile bağlı ilçelerinde ölçülen hava sıcaklıkları eksi 7,2 ila eksi 15 arasında değişti.

En soğuk bölgeler eksi 15 ile Simav Söğüt Orman Sahası, Domaniç Kocayayla ve Gediz Muratdağı olurken, Gediz ilçe merkezi eksi 7,2 ile kentin en sıcak yeri olarak ölçüldü.