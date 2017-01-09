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ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayraktar, medya çalışanlarının kamuoyunu habersiz bırakmayarak çok önemli bir işlevi yerine getirdiklerini belirtti.

Halkın doğru haberlerle bilgilendirilmesinin demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından olduğunu kaydeden Bayraktar, "Basın mensuplarımız, kimi zaman canlarını tehlikeye atarak, her türlü zorlukla mücadele ederek haber üretiyor, kamuoyunu bilgilendiriyor. Yaptıkları bu işlevin yeri doldurulamaz. Yönetici, muhabir, foto muhabiri, kameraman ve haber mutfağında görevli bütün medya çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

TESK Genel Başkanı Palandöken de demokrasinin ve çağdaş düzenlerin vazgeçilmez birer aktörü olan basın yayın organlarının toplumun gözü, kulağı, aynası ve sesi konumunda olduklarına dikkati çekti.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı konumundaki basının, toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynadığına işaret eden Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basının da en temel taşlarından olan gazeteciler, toplumun gelişmesinde çok önemli ve büyük sorumluluklar taşırlar, doğru, ilkeli ve tarafsız haberleri ile topluma ışık tutarlar. Meşakkatli ve ulvi bir görevi icra eden gazetecilerin mesleğini onurlandırmak için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Bilinen gerçekleri insanlara aktarmak, halkı bilinçlendirmek ve haberdar etmek, duyulmayan seslere kulak verilmesine vesile olmak için kalemlerini kullanan gazetecilerin gününü kutluyorum."