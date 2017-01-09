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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa'daki terör operasyonu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:53
Manisa'daki terör operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Manisa il ve 5 ilçe başkanı ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan HDP Manisa İl Başkanı Ahmet Ertaş ile HDP Akhisar, Alaşehir, Sarıgöl, Gölmarmara, Şehzadeler ilçe başkanları ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Manisa il merkezi ve ilçelerinde Aralık ayında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 zanlı "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "örgüte finans sağlamak" ve "örgüte eleman temin etmek" suçlarından gözaltına alınmıştı.

HDP Manisa İl Başkanlığında yapılan aramada ise üzerinde PKK'lı teröristlerin fotoğraflarının yer aldığı takvim, terör örgütü elebaşısının posterleri, terör örgütünün sözde simgelerinin yer aldığı bez parçaları, aralarında dergilerin de yer aldığı örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş, partideki bilgisayar belleklerine de incelenmek üzere el konulmuştu.

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