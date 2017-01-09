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ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin’in uyuşturucuyla mücadele acil durum hattı ofisine donanım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri incelemelerde bulunmak üzere Filistin'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından hazırlanan rapor çerçevesinde TİKA iş birliğinde uyuşturucu ile mücadele eylem planı belirlendi.

Eylem planının ilk ayağı olarak uyuşturucu ile nasıl mücadele edeceğini bilmeyen gençler ve ailelerine yardım etmek amacıyla Filistin İçişleri Bakanlığı bünyesinde, "uyuşturucu ile mücadele acil durum hattı" kurulmasına karar verildi.

TİKA'nın projesiyle Filistinli gençlerin hiçbir çevresel ve toplumsal baskıya maruz kalmadan bağımlılık problemlerinin üstesinden gelebilmesine yardımcı olacak uyuşturucu ile mücadele acil durum hattı Filistin İçişleri Bakanlığı envanterine kazandırıldı.

Uyuşturucuyla mücadele acil durum hattı ofisine yapılan donanım desteği, TİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz ve Yardımcısı Ramazan Okutan’ın katılımıyla Filistin İçişleri Bakanlığına teslim edildi.