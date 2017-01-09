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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Yurtta kış

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:58

ZONGULDAK/BOLU (AA) - Zonguldak ve Bolu'da etkili kar yağışı nedeniyle 108 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak'ta etkisini arttıran kar yüzünden merkezde 3, Kozlu'da 7, Ereğli'de 39, Alaplı'da 10, Devrek 4 ve Çaycuma'da 13 olmak üzere 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, 27 ekiple kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de kar kalınlığının merkezde 14, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığını, yağışın yarın da devam edeceğini belirterek, buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu.

- Bolu'da 32 köye ulaşım yok

Bolu'da da etkili olan yağışlar nedeniyle 2 gündür 32 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Gerede ve Mengen'de 12'şer ve Mudurnu ilçesinde de 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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