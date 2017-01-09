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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Yurtta kış

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:03
Yurtta kış

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü kentte, sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak sürüyor.

Kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerde işe gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Ulaşımda da aksamalara neden olan kar yağışı sebebiyle bazı araçlar yollarda kaydı.

Meteoroloji yetkililerince, kar yağışının gece geç saatlere kadar süreceği, yarın gün içinde sıcaklığın artmasının beklendiği kaydedildi.

- Malatya'da 135 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da yüksek kesimlerde ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle 135 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ'da 12, Arapgir'de 9, Arguvan'da 9, Battalgazi'de 5, Darende'de 13, Doğanşehir'de 11, Hekimhan'da 15, Kale'de 5, Kuluncak'ta 21, Pütürge'de 23, Yazıhan'da 5, Yeşilyurt'ta 7 olmak üzere toplam 135 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Yolun ulaşıma açılması için 21 ekip, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.


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