Adana'daki FETÖ/PDY operasyonu

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ADANA (AA) - Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adana'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yeğeninin gözaltına alındığı haberinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, Adana'daki FETÖ/PDY gözaltına alınan bazı emniyet mensupları arasında yeğeninin olduğu şeklinde haberler çıktığını kaydetti.

Bunun gerçeği yansıtmadığını belirten Zeybek, "Haberlerde ismi geçen kişiyle hiçbir şekilde eşim ya da benim akrabalık ve yakınlığım bulunmamaktadır. Bu açıklama İçişleri Bakanlığımızın bilgi ve talimatlarıyla yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlenmiş, aralarında halen görevde olan şube müdürü, emniyet amiri ve polis memurlarının da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.