Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Hak ve Özgürlükler Partisinden (HAK-PAR) yapılan açıklamada, "Mevcut anayasanın tümden değiştirilmesinden, yeni, sivil, demokratik bir anayasanın yapılmasından yanayız. Bu anayasa başta Kürt sorunu olmak üzere tüm yapısal sorunların çözümüne olanak sağlamalı, çağdaş, çoğulcu, katılımcı bir demokratikleşmeyi, AB standartlarında temel hak ve özgürlükleri içermelidir." ifadesine yer verildi.

HAK-PAR'dan, partinin Bingöl'de gerçekleştirilen birinci olağan kongresinin gündemine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından olağanüstü hal rejimiyle yönetilen Türkiye'de, ekonomik ve siyasal krizlerin derinleşerek sürdüğü savunulan açıklamada, içerde şiddet eylemleri, terör ve suikastların devam ettiği, sınır dışında ise Türkiye'nin Suriye bataklığına daha fazla sürüklendiği bildirildi.

Ekonominin alarm verdiği iddia edilen açıklamada, toplumun aşırı kutuplaştırılması üzerinden yürütülen "cumhurbaşkanlığı sistemine" geçiş tartışmalarının, Türkiye'yi yeni çatışma alanlarına taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

"(Artık darbe dönemi kapandı) denen bir dönemde Türkiye'nin 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle karşılaştığı unutulmamalı ve bugünkü olaylar dizisinin, aynı zamanda yeni bir darbe zemininin kurgulandığı anlamına geldiği görülmelidir. Bu durum sürdürülemez. Türkiye'yi yönetenler toplumu sürekli gerilim içinde tutmaktan, krizler üzerinden yol almaktan vazgeçmelidir. Toplumu rahatlatacak, demokratikleşmenin önünü açacak, Türkiye'yi gerilim ve çatışma alanlarından çıkaracak siyasetler üretmelidirler.

Öte yandan Kürt kentlerini barikat hendek siyasetiyle yıkıma sürükleyen, bomba yüklü araçlarla, canlı bombalarla kent merkezlerini kana bulayanların, legal demokratik kanalları tıkayanların, bu kez metropollerde terör eylemlerine yönelerek, Kürt- Türk çatışmasına zemin hazırlamaya, tıpkı Irak ve Suriye gibi bir iç savaşa sürüklemeye çalıştıkları görülmektedir. Kürt halkının meşru taleplerinin karşılanması mücadelesiyle bir alakası olmayan bu güdümlü terör siyasetinin de arkasında sömürgeci devletlerin olduğuna kuşku yok."

Açıklamada, Kürt halkının, 40 yıldır on binlerce Kürt gencini ölüme sürükleyen, sivil yerleşim alanlarını dahi savaş alanlarına çevirerek Kürt halkını göçe zorlayan, ölüm, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey üretemeyenleri, "barış, demokrasi, özgürlük" gibi söylemleri paravan yapanları artık daha net gördüğü ifade edildi.

İstikrarın ancak iç barışın sağlanmasıyla, yapısal sorunların çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HAK-PAR olarak mevcut anayasanın tümden değiştirilmesinden, yeni, sivil, demokratik bir anayasanın yapılmasından yanayız. Bu anayasa başta Kürt sorunu olmak üzere tüm yapısal sorunların çözümüne olanak sağlamalı, çağdaş, çoğulcu, katılımcı bir demokratikleşmeyi, AB standartlarında temel hak ve özgürlükleri içermelidir."