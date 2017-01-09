Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da bir kadın, adliye önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki Şükran Aydın, Adana Adliyesi önünde karşılaştığı Ali B. ile tartışmaya başladı. Bu sırada Ali B'nin yanında bulunan tabancasıyla bir el ateş etmesi sonucu Aydın ayağından yaralandı.

Kadına ikinci defa ateş etmek isteyen ancak tabancası tutukluk yapan zanlı, kaçmak istediği sırada adliyede görevli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlı, 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezine götürüldü.

Yaralanan Şükran Aydın, adliyedeki adli tıp biriminde görevli doktorun ilk müdahalesi sonrası ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.



