Muğla'dan Haleplilere yardım

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MUĞLA (AA) - Muğla'da çeşitli kurumlar tarafından Halepliler için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, törenle uğurlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı Muğla Şubesi ve Köyceğiz Belediyesinin katkılarıyla temin edilen yardım malzemelerinin yüklendiği tırların uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende, Türk halkının, dünyanın her yerindeki mazlumların yanında olduğunu söyledi.

Yardımların toplanmasında emek harcayan üniversite öğrencileri ve vatandaşlara teşekkür eden Özdemir, yardımların süreceğini belirtti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar da mazlum ve mağdur Halep halkı için 2 tır yardım malzemesi toplandığını ifade etti.

Harmandar, şunları kaydetti:

"Yardımların toplanmasına, başka ülkelerden gelen öğrencilerimiz de büyük destek verdi. Türkiye'nin bugünlerde en çok, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Sınırlarımızdaki mazlumları ve kimsesizleri de unutmadık, unutmayacağız. Halep'teki kardeşlerimizin bir nebze de olsa yaralarına merhem olduysak ve onları sevindirdiysek ne mutlu bizlere. Halep'teki mazlumlarla birleşmek ve bütünleşmek bize gurur veriyor."

Üniversite tarafından hazırlanan "Halep Dramı" konulu fotoğraf sergisinin açılışının ardından, yardım malzemelerini taşıyan 2 tır uğurlandı.

