09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla'dan Haleplilere yardım

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:28

MUĞLA (AA) - Muğla'da çeşitli kurumlar tarafından Halepliler için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, törenle uğurlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı Muğla Şubesi ve Köyceğiz Belediyesinin katkılarıyla temin edilen yardım malzemelerinin yüklendiği tırların uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende, Türk halkının, dünyanın her yerindeki mazlumların yanında olduğunu söyledi.

Yardımların toplanmasında emek harcayan üniversite öğrencileri ve vatandaşlara teşekkür eden Özdemir, yardımların süreceğini belirtti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar da mazlum ve mağdur Halep halkı için 2 tır yardım malzemesi toplandığını ifade etti.

Harmandar, şunları kaydetti:

"Yardımların toplanmasına, başka ülkelerden gelen öğrencilerimiz de büyük destek verdi. Türkiye'nin bugünlerde en çok, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Sınırlarımızdaki mazlumları ve kimsesizleri de unutmadık, unutmayacağız. Halep'teki kardeşlerimizin bir nebze de olsa yaralarına merhem olduysak ve onları sevindirdiysek ne mutlu bizlere. Halep'teki mazlumlarla birleşmek ve bütünleşmek bize gurur veriyor."

Üniversite tarafından hazırlanan "Halep Dramı" konulu fotoğraf sergisinin açılışının ardından, yardım malzemelerini taşıyan 2 tır uğurlandı.

İLGİLİ HABERLER

MGC Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

MGC ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Milas'ta yılın ilk belediye meclisinde gerginlik yaşandı
YEREL

MİLAS'TA YILIN İLK BELEDİYE MECLİSİNDE GERGİNLİK YAŞANDI
ilas'ta çipli kimlikte randevu krizi
YEREL

İLAS'TA ÇİPLİ KİMLİKTE RANDEVU KRİZİ
Doğru yakımla hava kirliliği azalıyor
YEREL

DOĞRU YAKIMLA HAVA KİRLİLİĞİ AZALIYOR
Milas'ta metrekareye 60 kilo yağış düştü
YEREL

MİLAS'TA METREKAREYE 60 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ
MSKÜ'den bilimin öncülerine destek
YEREL

MSKÜ'DEN BİLİMİN ÖNCÜLERİNE DESTEK
Milas'ta minikler saha mağduru oldu
YEREL

MİLAS'TA MİNİKLER SAHA MAĞDURU OLDU
Zirvede keçi kurtarma operasyonu
YEREL

ZİRVEDE KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Milas'ta jandarma hırsızları suçüstü yakaladı
YEREL

MİLAS'TA JANDARMA HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALADI
Ünal: &quot;Rejim değil, siyasal sistem değişikliği&quot;
YEREL

ÜNAL: "REJİM DEĞİL, SİYASAL SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ"
AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı
YEREL

AK PARTİ İL DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Muğla'da kar keyfi
YEREL

MUĞLA'DA KAR KEYFİ
Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi
YEREL

MARMARİS ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ

Muğla Sarıkamış şehitleri için yürüdü
YEREL

MUĞLA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ