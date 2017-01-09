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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD’nin önceki dönemde yaptığı bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz. İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi, FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK’nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir.​"

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