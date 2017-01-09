Yurtta kış

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ve Sincik ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi. Çelikhan ilçesinde süren yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik ile Gerger ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Sincik Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarının kapandığı, yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek de ilçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla taşımalı eğitim gören öğrenciler için bir günlük tatil kararı aldıklarını söyledi.

- Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı

Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya'ya karayolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri ilçede ana caddeleri açık tutmak için çalışmalarını sürdürürken, karayolları ekipleri de Adıyaman-Malatya karayolunun ulaşıma açılması için uğraşıyor.

- Doğum sancıları tutan kadın paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi

Çelikhan ilçesine bağlı Korucak Köyünde doğum sancısı tutan bir kadın için ekipler seferber oldu.

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı köy yolunu açmasının ardından hamile kadın, 112 Acil Servis'e ait paletli ambulansla Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.