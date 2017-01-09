09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yurtta kış

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:41

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ve Sincik ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi. Çelikhan ilçesinde süren yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik ile Gerger ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Sincik Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarının kapandığı, yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek de ilçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla taşımalı eğitim gören öğrenciler için bir günlük tatil kararı aldıklarını söyledi.

- Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı

Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya'ya karayolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri ilçede ana caddeleri açık tutmak için çalışmalarını sürdürürken, karayolları ekipleri de Adıyaman-Malatya karayolunun ulaşıma açılması için uğraşıyor.

- Doğum sancıları tutan kadın paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi

Çelikhan ilçesine bağlı Korucak Köyünde doğum sancısı tutan bir kadın için ekipler seferber oldu.

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı köy yolunu açmasının ardından hamile kadın, 112 Acil Servis'e ait paletli ambulansla Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kahta ilçesine yılın ilk karı düştü
YEREL

KAHTA İLÇESİNE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ
Gölbaşı ilçesinde İmam Hatip Lisesi Platformu toplandı
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİNDE İMAM HATİP LİSESİ PLATFORMU TOPLANDI
Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakaları sona erdi
YEREL

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ BASKETBOL GRUP MÜSABAKALARI SONA ERDİ
Adıyamanlı Tiyatro Severlerden 'Midas'ın Kulakları'na Yoğun İlgi
YEREL

ADIYAMANLI TİYATRO SEVERLERDEN 'MİDAS'IN KULAKLARI'NA YOĞUN İLGİ
Besni ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
YEREL

BESNİ İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Başkan Dimez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN DİMEZ, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Vali Abdullah Erin'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

VALİ ABDULLAH ERİN'İN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL

KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ

Adıyaman'da 115 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

ADIYAMAN'DA 115 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Hava ulaşımına kar engeli
YEREL

HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

ADIYAMAN'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADIYAMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Adıyaman'da eğitime kar engeli
YEREL

ADIYAMAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Gazeteciler Gününde şehitler için mevlid-i şerif okutulacak
YEREL

GAZETECİLER GÜNÜNDE ŞEHİTLER İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUTULACAK
Halepliler için 27 tır yardım malzemesi
YEREL

HALEPLİLER İÇİN 27 TIR YARDIM MALZEMESİ
Adıyaman'dan Suriye'ye 27 tır dolusu yardım gönderildi
YEREL

ADIYAMAN'DAN SURİYE'YE 27 TIR DOLUSU YARDIM GÖNDERİLDİ
Sarıkamış şehitleri anılıyor
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILIYOR

Öz-Büro İş Sendikası Kahta'da çalışmalara başladı
YEREL

ÖZ-BÜRO İŞ SENDİKASI KAHTA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Milli Birlik Cemiyetinden kan bağışı
YEREL

MİLLİ BİRLİK CEMİYETİNDEN KAN BAĞIŞI
Adıyaman'da Sarıkamış Şehitleri anıldı
YEREL

ADIYAMAN'DA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI