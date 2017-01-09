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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Donan gölde futbol keyfi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 12:42
Donan gölde futbol keyfi

BİTLİS (AA) - Ahlat'ta dondurucu soğuk yüzünden yüzeyi buz tutan Nazik Gölü, gençlerin futbol sahası oldu.

Dilburnu köyünde gençler, buz tutan Nazik Gölü'nde tehlikeye aldırış etmeden futbol maçı yaparak, doyasıya eğlendi.

Köy sakinlerinden Erkan Kardoğan, yaptığı açıklamada, kış mevsimi boyunca donan gölde futbol oynayarak boş zamanlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Donan göl üzerinde futbol oynamanın çok zevkli olduğunu belirten Kardoğan, "Köydeki tek eğlencemiz bu." dedi.

Mehmet Oğur da gölün geçen ay aşırı soğuklar yüzünden buz tuttuğunu ifade ederek, "Köyde futbol oynayacak başka bir alan yok. Sadece burası futbol oynamaya müsait. Göl normalde üç ay buz tutuyor. Yaz aylarına doğru buz çözülünce de gölde balıkçılık yapıyoruz." diye konuştu.

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