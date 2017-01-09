Cammu Keşmir'deki şiddet olayları

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SRINAGAR (AA) - Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde düzenlenen saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan polis yetkilileri, Cammu Keşmir'de sınıra yakın Battal bölgesindeki yol şantiyesi alanına düzenlenen saldırıda üç işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, saldırı sırasında yaralanan bir işçinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.



