Edirne'deki FETÖ/PDY operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 polis, serbest bırakıldı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ ile bağlantıları olduğu şüphesiyle geçen hafta gözaltına alınan biri komiser yardımcısı 5 polisin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden komiser yardımcısı savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.
Mahkemeye çıkarılan 4 polis memuru ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.