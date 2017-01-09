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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'deki FETÖ/PDY operasyonu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:01

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 polis, serbest bırakıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ ile bağlantıları olduğu şüphesiyle geçen hafta gözaltına alınan biri komiser yardımcısı 5 polisin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden komiser yardımcısı savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

Mahkemeye çıkarılan 4 polis memuru ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

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