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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:06

BURSA (AA) - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Darbe gecesi Türkiye için taşıdığı büyük önemi kanıtlayan ve darbe girişimine milletimizle birlikte karşı duran medyamız, sorunlarının çözümünü beklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kolaylı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan önemli bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Ülke olarak terörün neden olduğu acılarla dolu, önemli günler yaşadıklarını aktaran Kolaylı, "Tarihe geçecek gelişmelere tanıklık ediyoruz. Bu ortamda medyamız çok önemli bir işlev üstlenmekte ve halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda fedakarca görev yapmaktadır. Darbe gecesi Türkiye için taşıdığı büyük önemi kanıtlayan ve darbe girişimine milletimizle birlikte karşı duran medyamız, sorunlarının çözümünü beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Kolaylı, gazetecilerin halen çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sektörümüzde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan yasal düzenlemelere kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Meslektaşlarımız yazdıkları yazılar ve yaptıkları haberler konusunda uzun yıllar hep özgür olma mücadelesi vermişlerdir. Ülkemiz medyası özellikle 12 Eylül döneminde büyük baskılar yaşamıştı. Basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması için özgürlükçü bir basın yasasına ihtiyaç duyuyoruz. Unutulmamalıdır ki basın özgürlüğü ve basın özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü, çağımızda demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır."

Kolaylı, özgür basının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini sözlerine ekledi.

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