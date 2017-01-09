Konya'da adliye çalışanlarından Haleplilere yardım

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KONYA (AA) - Konya'da adliye çalışanlarının başlattığı "Halep'e Acil İnsani Yardım" kampanyasında toplanan battaniye, çocuk bezi, kıyafet ve gıdadan oluşan bir tır yardım malzemesi, Suriye'ye gönderildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, adliye binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Halep'te yaşananların insanlığın kanayan yarası olduğunu söyledi.

Suriye'de yaşayan mazlumların sorunlarına bir nebze de olsa çare bulabilmek için organizasyonu düzenlediklerini dile getiren Tezcan, "Suriye'de yaşananları görmezden gelemezdik. İnşallah toplanan bu yardımlarla onlara küçük de olsa katkı sağlarız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tırımızın selametle istikametine varmasını diliyorum." dedi.

Yardım tırı, yapılan duanın ardından yola çıktı.