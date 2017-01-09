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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:26

MERSİN (AA) - Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Mersin için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunup, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yapılan son analiz ve tahminler doğrultusunda yarın sabah saatlerinden itibaren Mersin'in batısından başlayarak zamanla bölge genelinin yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi.

Sabah saatlerinde Mersin'in batısı öğle saatlerinden itibaren de il merkezinde yağış görülebileceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışlar kıyı kesimlerde kuvvetli (21-50 mm) yer yer çok kuvvetli (51-75mm), yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara sel, su baskını, ani sel, don olayı, buzlanma, ulaşımda aksamalar dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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