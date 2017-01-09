Antalya'da ocak ayında sörf keyfi

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ANTALYA (AA) - Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yapmanın keyfini yaşadı.

İlçe Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en yüksek 14, deniz suyu sıcaklığının da 16 derece ölçüldüğü Alanya'da, rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreyi buldu.

Denizin dalgalı olmasını fırsat bilen, kendilerine "Alanya Surf Team" adını veren grup, Keykubat Plajı'nda sörf yapmanın keyfini çıkardı.



Grup üyesi Hayri Yenialp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya'nın Türkiye'nin sörf merkezi olduğunu söyledi.

Yenialp, 2009'dan beri dalga sörfü yaptıklarını belirterek, "2017'ye de hızlı başladık. Hava ve rüzgar, sörf için çok güzel. Dağlarda kar var ama biz sıcaklığı 16 derece olan denize girip sörf yapıyoruz. Alanya ve yurt dışından gelen arkadaşlarımız var. Alanya'nın kış güzelliğini böyle değerlendiriyoruz." dedi.

Mehmet Özgen ise sörf için güzel bir gün olduğunu dile getirdi.

Kış turizminin gelişimine de katkı sağlamak istediklerini ifade eden Özgen, "Yurt içi ve dışından gelen arkadaşlarla sörf yapıyoruz. Dalgalar güzel. Sörf turizmine Alanya'da gayet güzel devam ediyoruz. İleride bu alanın Alanya turizmine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yurt dışındaki sörf merkezlerine binlerce sörfçü gidiyor. Bunların yüzde 10'u gelirse çok iyi bir kaynak olur." diye konuştu.