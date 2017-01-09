Kutup soğuklarını aşıp Kösedağ'da Türk bayrağı açtılar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AĞRI (AA) - Eleşkirt ilçesinde bir araya gelen dağcılar, zorlu kış şartlarına rağmen yörede tırmanışı en zor dağlardan Kösedağ'ın zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Bursa, Ağrı, Iğdır ve Kars'tan gelen dağcılar, kutup soğuklarının yaşandığı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde buluşup sabah erken saatlerde 3 bin 433 rakımlı Kösedağ'a kış ve buz tırmanışı başlattı.

Dağcılar yer yer kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü bölgede 9 saat süren tırmanış sonrası dağın zirvesine ulaştıktan sonra Türk Bayrağı açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Dağcılardan Cuma Saltik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kösedağ'da tırmanarak Doğu'da gerçekleştirilecek en zor kış tırmanışlarından birini yaptıklarını söyledi.

Kışın en etkili yaşandığı dağa tırmanırken zorlandıklarını dile getiren Saltik, şunları ifade etti:

"Farklı illerden bir araya gelen arkadaşlarımızla Kösedağ'a zirve yaptık. Bölgenin normal rakımlarında hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyor, zirvede bu rakamlar daha fazla. Türkiye'nin diğer bölgelerinde faaliyet sürdüren dağcılar Kösedağ'a gelerek kış tırmanışı gerçekleştirebilirler. Herkesi buraya tırmanışa davet ediyoruz."

Dağcılar, zirvesine çıktıkları dağdan şehir merkezine inişlerini 4 saatte tamamladı.