Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

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EDİRNE (AA) - Trakya genelinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezlerinde dün etkisini yitiren kar yağışı sonrası oluşan kuru soğuk kendini daha fazla hissettirmeye başladı.

Bölge genelinde yüksek kesimler haricinde kar yağışı durdu, soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu. Hava sıcaklığının gece ve gündüz değerlerinin sıfırın altına inmesi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Trakya'da yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

- Edirne

Edirne'de cuma ve cumartesi günü etkili olan kar yağışı yerini ayaza bıraktı. Beyaz örtü, soğuğun etkisiyle yollarda ve kaldırımlarda buzlanmalara neden oldu. Hem sürücüler hem de yayalar trafikte ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Süs havuzlarının yanı sıra akarsular da soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Tunca Nehri ve Meriç Nehri'nin durağan alanlarında buz oluştu, akan kısımlarında ise kaynağından gelen buz parçaları bulunuyor.

Ekipler özellikle uluslararası kara yolu niteliğindeki Kapıkule, Pazarkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki buzlanmaları önleme çalışması yürütüyor. Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında ulaşımda bir aksama yaşanmaması için tuzlama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri de şehir içindeki yollarda buzla mücadelesini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ ve ilçelerinde de soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde, karayolları ve belediye ekipleri yollarda buzlanma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilen kentte, çocuklar oyun oynayarak karın keyfini çıkardı.Tekirdağlı vatandaşlar uzun süredir böyle soğuk görmediklerini anlattı.

Kent merkezi ve ilçelerde bugün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bu arada, Hayrabolu ilçesinde aşırı soğuk nedeniyle kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Hayrabolu Barajı'nın yüzeyi tamamen buz tuttu. Baraj gölünün bu manzarası ziyaretçilerine eşsiz güzelliği izleme keyfi yaşatıyor. İlçede bugün hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyi gösteriyor.

Öte yandan, Marmara Denizi'nde 3 gündür ulaşımı olumsuz etkileyen poyraz ve karayel etkisini kaybetti.

Fırtına dolayısıyla Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında demirleyen 43 şilep ve tanker, poyrazın etkisini yitirmesinin ardından yeniden seyre çıktı.

Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına ve 4 metreye ulaşan dalgalar sebebiyle yollarına devam edemeyen şilep ve tankerler, üç gün önce Şarköy sahillerine sığınmıştı.

Bu arada Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavların ertelendiği bildirildi.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 13:30 ve sonraki tarihlerde yapılacak tüm sınavların ertelendiği, hava şartlarının düzelmesinin ardından yeni sınav tarihlerinin duyurulacağı ifade edildi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de soğuk hava etkisini gösteriyor.

Geçtiğimiz gün kar yağışının etkisini kaybettiği kent merkezinde, hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü.

Hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen kentte, Kırklareli Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Seyyar satıcı Özkan Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın soğuk olmasından dolayı tezgahta durmakta zorlandığını söyledi.

Kar yağışına sevindiklerini ancak yağışın dinmesinin ardından soğuk havanın hakim olmasıyla yaşamın olumsuz etkilendiğini ifade eden Göçer, zaman zaman ellerinin ve ayaklarının da soğuktan dolayı uyuştuğunu belirtti.

"Allah sokakta kalan vatandaşların yardımcısı olsun." diyen Göçer, şöyle konuştu:

"Sokakta yaşayan vatandaşların Allah yardımcısı olsun. Soğuk havalarda mücadele etmek kolay değil. Ben sabah 09.00'dan akşama kadar sokakta seyyar satıcılık yapıyorum. Para kazanmak kolay değil. Zaman zaman ellerimiz ve ayaklarımız uyuşuyor ama sıcak bir şeyler içerek içimizi ısıtmaya çalışıyoruz."