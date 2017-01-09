09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan'da terör operasyonu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:59

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör olaylarını önlemek, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan kişileri yakalamak amacıyla operasyon başlattı.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Bu kişiden örgütsel içerikli kitap, dergi, hafıza kartı ve CD ele geçirildi.

Kentte, terör örgütü TKP/ML üyesi bir kişinin de arandığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Ergan dağı kayak merkezi kayakseverlerin akınına uğruyor
YEREL

ERGAN DAĞI KAYAK MERKEZİ KAYAKSEVERLERİN AKININA UĞRUYOR
Sarıkamış şehitleri anılıyor
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILIYOR
Erzincan Sarıkamış şehitleri için yürüdü
YEREL

ERZİNCAN SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ
76 yaşında kayakta gençlere taş çıkarttı
YEREL

76 YAŞINDA KAYAKTA GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI
Ergan Kayak Merkezinde 76'lık dedenin kayak keyfi
YEREL

ERGAN KAYAK MERKEZİNDE 76'LIK DEDENİN KAYAK KEYFİ