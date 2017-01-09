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ANKARA (AA) - Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, sürdürülebilir çevre ve kalkınma hedeflerini gerçekleştirme yolunda en önemli kilometre taşlarından birinin enerji verimliliği olduğunu belirterek, "Enerji Tasarrufu Haftası vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı, kurum ve kuruluşları enerji tasarrufu konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Korkmaz, "Enerji Tasarrufu Haftası" sebebiyle mesaj yayımladı.

TSE'nin ülkede standardizasyon alanında tek, uygunluk değerlendirme alanında da öncü kuruluş olarak, enerji verimliliği konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini bildiren Korkmaz, bu faaliyetlerin enstitünün Türkiye'de enerji verimliliğine yönelik çalışmaların vazgeçilmez paydaşı olduğunu ortaya koyduğuna işaret etti.

Korkmaz, enerji etiketi tespit ve doğrulama i̇şlemleri kapsamında, "ıslak grup" olarak nitelendirilen kurutucu, çamaşır ve bulaşık makinelerinin enerji verimliliği ile ev tipi fırın, soğutucu ve aydınlatma ürünlerinin enerji etiketi tespit ve doğrulama işlemelerini akredite olarak yürüttüklerini kaydetti.

Elektrik motorlarının, AB ve ulusal mevzuata uygunluğunu test ettiklerine değinen Korkmaz, iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salınımlarıyla ilgili tarafsız doğrulayıcı kuruluş olarak hizmet verdiklerini aktardı.

Korkmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile TSE arasında 2013 yılında imzalanan Yeşil Havaalanları İşbirliği Protokolü çerçevesinde verilen hizmetleri hatırlatarak, TSE'nin 2014 yılında 51, 2015 yılında 59 ve 2016 yılında 58 havacılık kuruluşuna doğrulama hizmeti sunduğunu hatırlattı.

Enerji verimliliğinin ülkenin sürdürülebilir çevre ve kalkınma hedeflerini gerçekleştirme yolunda en önemli kilometre taşlarından olduğuna dikkati çeken Korkmaz, "Enerji Tasarrufu Haftası vesilesiyle TSE'nin güçlü laboratuvar altyapısı ve uzman personeli ile ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalara standardizasyon, belgelendirme, test ve muayene hizmetleriyle katkı sunmaya devam edeceğini hatırlatıyor, tüm vatandaşlarımızı, kurum ve kuruluşları enerji tasarrufu konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





