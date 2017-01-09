Iğdır'da kimsesiz kişi kulübede ölü bulundu

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kimsesiz kişi yalnız yaşadığı kulübede ölü bulundu.
İlçedeki Yenimahalle semtinde yer alan bir su değirmeninin yanındaki tek odalı kulübede yalnız yaşayan Aydın Aktaş'ı (60) hareketsiz halde yatağında bulan vatandaşlar, durumu sağlık görevlileri ile polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Aktaş'ın öldüğü belirlendi.
Aktaş'ın kulübedeki elektrikli ısıtıcının arızalanması sebebiyle donarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Bir vatandaşın kullanmasına izin verdiği kulübede yalnız yaşayan ve kimsesiz olduğu öğrenilen Aktaş'ın cesedi, otopsi için Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aktaş'ın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile vatandaşlardan aldığı yardımlarla yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.