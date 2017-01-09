Sakarya'da belediye başkanına tehdit iddiası

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Belediye Başkanı Cevat Keser'i SMS yoluyla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Telefonuna gelen SMS mesajlarıyla tehdit edildiğini öne süren Pamukova Belediye Başkanı Keser, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek söz konusu kişilerden şikayetçi oldu.
Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tehdit mesajları attığı iddia edilen B.S, C.S. ve F.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere, belediye başkanına yönelik "Suçsuz günahsız insanlara makamını kullanarak eziyet ediyor." dedi.
Öte yandan, gözaltına alınan B.S'nin, 7 Ekim 2016 tarihinde Pamukova Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Öztürk'ün odasında uğradığı silahlı saldırıyla ilgili mahkemeye sevk edilen, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılan kişi olduğu öğrenildi.