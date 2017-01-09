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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın dört bir yanındaki Türk büyükelçilerinin sadece ülkesinin değil, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin davasının da büyükelçisi olduğunu belirterek "Ülkesinin sokaklarında misket oynamak yerine misket bombaları altında çaresizce umut eli bekleyen Bana gibi mazlum çocukların büyükelçisidir." dedi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilere hitap eden Çavuşoğlu, konuşmasına bu yıl hayatlarını kaybeden Bakanlık çalışanlarına rahmet dileyerek başladı.

Menfur terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u da saygıyla anan Çavuşoğlu, Karlov'un Türk ve Rus halklarının ortak acısı ve kaybı olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak 2008'den bu yana düzenledikleri konferansta Türk dış politikasının muhasebesini yaparak ileriye dönük hedefleri gözden geçirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, konferansta konuşulanların sadece Türkiye'de yankılanmadığını, aldıkları kararların gözünü ve gönlünü Türkiye'ye dönmüş milletler tarafından da yakından takip edildiğini anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Türk dış politikasının en önemli başarı hikayesinin hak ve adalet mücadelesinde insanlığa verdiği umut olduğuna dikkat çekerek büyükelçilere şunları söyledi:

"Sizler, elbette ülkemizin çıkarlarını, milletimizin beklentilerini savunacak, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla dalgalandıracaksınız. Ancak sahip olduğumuz medeniyet birikimi, ecdadımızdan aldığımız güçlü miras bununla yetinmemize engeldir. Bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan medeniyetin evlatları bununla yetinemez. Ne yazık ki Türkiye'nin bu iddiası ve mücadelesini anlamayıp eleştirenler ve hatta sabote etmeye çalışanlar var. Bu çevrelerin, yurt dışı kaynaklı algı operasyonlarının değirmenine de su taşıdıklarını üzülerek görüyoruz. Ancak içeride ve dışarıda Türkiye'nin küresel hedeflerini, ilerleyişini durdurmak isteyenlere kötü bir haberimiz var. İsteseniz de istemezsiniz de Türkiye yoluna devam edecektir. Hiçbir güç bizi bu yoldan geri çeviremez, duraksatamaz, yavaşlatamaz. Bu yolda küresel vizyonundan taviz vermeyen milli ve yerli dış politika Bakanlığımızın pusulası olacaktır. Milli ve yerli dış politikadan kastımızın Türkiye'yi içine kapatmak olduğunu zannedenler, büyük yanılgı içerisindedir. Bir yandan milli değerlerimize sabitleneceğiz diğer yandan da tüm insanlığı kucaklayacağız."

- "Türkiye, küresel güç dengesinin önemli unsurlarından biridir"

Dünyanın neresinde olursa olsun zorda kalanlara yardım ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, büyükelçilerin sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil Türkiye'ye umutla bakan, dualarında Türkiye'yi ve milletini unutmayanları da temsil ettiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir büyükelçisi sadece ülkesinin değil, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin davasının da büyükelçisidir. Ülkesinin sokaklarında misket oynamak yerine misket bombaları altında çaresizce umut eli bekleyen Bana gibi mazlum çocukların büyükelçisidir." ifadelerini kullandı

15 Temmuz darbe girişiminin milli değerleri, demokratik ve ekonomik kazanımları olduğu gibi Türkiye'nin dış politikasını da hedef alan bir ihanet hareketi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu darbe girişiminin faili olan FETÖ terör örgütü ile mücadele, bugün dış politikamızın elbette en önemli ve öncelikli başlığıdır." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında ihtiyacı olanların yardımına koştuğunu ayrıca 2015'te dünyada milli gelire oranla en çok insani yardımda bulunan ülke olduğunu belirtti.

Konferansın temasının "2023'e Doğru: Milli Değerler ve Küresel Hedefler" olarak belirlendiğini anımsatan Çavuşoğlu, "2023 hedeflerini gerçekleştirme yönünde sarf ettiğimiz çaba günümüzün milli mücadelesidir. Türkiye, küresel güç dengesinin önemli unsurlarından biridir." dedi.

Dünyanın adı tam olarak konulmayan bir geçiş dönemini yaşadığına işaret eden Çavuşoğlu, merkez tanımının değiştiğini, siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal açıdan merkezin Batı'dan Asya'nın uç noktalarına doğru genişlediğini vurguladı.

Çavuşoğlu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan hukuki ve kurumsal yapıların bugünün ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirterek "Suriye'de yaşanan insanlık dramının başka türlü açıklaması mümkün olabilir mi? Artık bir-iki ülkenin veya kurumun tek başına yönlendirmesi mümkün olmayan tarihi bir akış içerisindeyiz. Küresel ölçekte yeni bir güçler dengesi oluşuyor. İstikrarsızlık ve savaş ortamı bazı ülkelerin kalkınmasına engel oluyor. Sorunların çözümü için dünyada öncelikle barışa ve adalete ihtiyacımız var. " değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ve bölgesel sorunlar karşısındaki en temel dayanağın milli değerler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Milletimiz bu değerler sayesinde 15 Temmuz gecesi sinsi terör şebekesinin 40 yıldır hazırladığı hain komploya dur demiştir." dedi.

Dışişleri Bakanlığının da hain darbe girişimine karşı el ele mücadele verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Dünyanın altıncı en büyük diplomatik ağını süratle harekete geçirdik. Büyükelçilerimiz devletimizin ve demokrasimizin savunmasında kenetlendiler." diye konuştu.

- "Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Halkımıza, milletimize sözümüz var"

Türkiye'nin dış temsilciliklerinin bulundukları ülkelerin kamuoyunu ve yetkililerini bilgilendirdiklerini, 250'ye yakın basın toplantısı yaptığını ve 500'den fazla makale ve mektup kaleme aldığını ve 9 bini aşkın resmi girişimde bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Farklı coğrafyalara dağılmış FETÖ'nün nefesini kestik, kesmeye devam ediyoruz Allah'ın izniyle." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin girişimleri sonunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Asya Parlamenterler Asamblesinin FETÖ'yü terör örgütü ilan ettiğini vurgulayarak bugüne kadar 19 dernek veya yayın kuruluşu statüsünde, 83'ü okul veya eğitim merkezi olmak üzere 102 FETÖ kuruluşunun kapattırıldığını veya yönetiminin devrinin sağlandığını belirtti.

Fas'ın da 8 okulu bir ay içinde kapatacağını açıkladığını ve tüm dünyanın bu hain terör örgütünün gerçek yüzünü görmeye başladığını belirten Çavuşoğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Halkımıza, milletimize sözümüz var. İçeride de dışarıda da bunların peşini bırakmayacağız. Örgüt elebaşının ülkemize iadesi konusunu da çok yakından takip ediyoruz. Çok önem atfediyoruz. ABD'deki yeni dönemde de bu sürecini yakından takip edeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımızı kararlılıkla ara vermeden sürdüreceğiz. PKK, DHKP-C, DEAŞ, PYD, YPG ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelemize de sonuna kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığına hile ile karışmış FETÖ'cü hainlerin itinalı ve adaletli bir çabayla tespit edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, 440 personelin bakanlıkla ilişiğinin kesildiğini kaydetti.

(Sürecek)







