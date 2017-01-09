Anadolu Ajansı personelinden kan bağışı

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ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, "Anadolu Ajansı, 15 Temmuz'da haberleriyle, görselleriyle nasıl sokakların bir parçası olduysa, Kızılay Başkanı'nın acil kan çağrısı konusunda da yine toplumla bütünleşerek buna cevap verdi." dedi.

Kızılayın kan stoklarının azaldığı yönündeki açıklamanın ardından AA çalışanları da Türk Kızılayı tarafından Genel Müdürlük içerisinde kurulan kan bağışı standında kan vererek kampanyaya destek oldu.

AA Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısı üzerine kurum olarak vakit kaybetmeden harekete geçildiğini söyledi.

Kızılayın kampanyasına vatandaşların büyük destek verdiğini ifade eden Mutanoğlu, "Biz de Anadolu Ajansı olarak, bu katılımın içinde yer almak istedik. Çünkü Anadolu Ajansı toplumun bir parçası. Anadolu Ajansı, 15 Temmuz'da haberleriyle, görselleriyle nasıl sokakların bir parçası olduysa, Kızılay Başkanı'nın acil kan çağrısı konusunda da yine toplumla bütünleşerek buna cevap verdi." diye konuştu.

Mutanoğlu, AA personelinin kampanyaya katılımının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Ajansın birçok muhabiri, editörü, foto muhabiri kan bağışında bulunuyor. Bundan dolayı çok mutluyuz. Biz de kan vereceğiz. Bütün arkadaşlarımızı bağışta bulunmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kampanyaya, AA Genel Müdürü Yardımcısı Mustafa Özkaya da destek verdi. Kan vermenin önemine değinen Özkaya, herkesi düzenli kan bağışçısı olmaya davet etti.

- "Şu an kan stoğu anlamında 30 bini geçtik"

Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, son günlerde kan bağışı stoklarında azalma olduğunu ifade ederek, bunun üzerine acil kan bağışı yapılması için çağrıda bulunduklarını anımsattı.

Çağrının ardından çok sayıda kişinin kampanyaya destek verdiğini dile getiren Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, bizim için özel bir öneme sahip. Çünkü bizim konuşan dilimiz, yaptıklarımızı dünyaya anlatan kurum. Hem de örnek olması nedeniyle de bugün yapılan kan bağışı çok önemli. Bugün sabahtan itibaren gösterilen ilgili de çok güzel. Bu birliktelikler bize güç veriyor ve bizim vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermemizi sağlıyor. Bu nedenle çok teşekkür ediyoruz."

Kampanyanın başladığı günden bu yana kan stoklarında çok hızlı bir artış olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, stokların istenilen seviyeye yaklaştığını bildirdi. Güllüoğlu, "Daha da iyi olsun diye uğraşıyoruz. Bu, devam eden bir süreç. Her kış, tekrarlayan bir şekilde kan stoklarımız belli bir seviyenin altına iner ama ameliyatlar, özellikle lösemi ve lenfoma hastalarının kan ihtiyacı bitmez, durmaz. O yüzden özellikle kışın bu çağrıları tekrarlarız. Başka bir sebebi yok. Şu an kan stoğu anlamında 30 bini geçtik." diye konuştu.

Güllüoğlu, bunun dinamik bir süreç olduğunun altını çizerek, özellikle ramazan aylarında, hava sıcaklarının yüksek olduğu dönemlerde ya da kış günlerinde stokların azaldığını dile getirdi. Güllüoğlu, "Bu nedenle, çağrımıza kulak veren herkese, özel olarak teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bağışların düzenli yapılmasının çok önemli olduğunu anlatan Güllüoğlu, bugün ilk kez bağışta bulunanların düzenli bağışçı olmalarını temenni ettiğini söyledi. Daha sonra Güllüoğlu da kurulan stantta kan verdi.

Türk Kızılayı Kan Bağışı ekip Doktoru Özlem Timur da AA çalışanlarına yoğun katılımlarından ötürü teşekkür ederek, "Yoğun iş temposu olmasına rağmen, çok güzel bir katılım oldu. Öğleden sonra da aynı katılımın olacağını düşünüyorum. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.