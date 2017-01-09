Bebeklerine "Fethi Sekin" ismini verdiler

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde Hidayet ve Fadimana Ölmez çifti, bebeklerine, İzmir Adliyesi önünde teröristler ile girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in adını verdi.

Ölmez çiftine evlerinde ziyarette bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, aileyi tebrik etti.

İzmir'deki hain saldırıda daha fazla can kaybını önleyen şehit polisin adının ilçelerinde bir bebeğe verilmesinin kendilerini duygulandırdığını belirten Özgüven, şunları kaydetti:

"Ülke olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Fethi Sekin kardeşimiz, İzmir Adliyesine yapılan saldırıda büyük bir cesaret örneği göstererek mücadele etti ve şehit düştü. Ölmez ailesi, 'Başkanım, yavrumuza Fethi Sekin adını vermek istiyoruz' dediğinde çok duygulandım. Bebeğimizin adını Fethi Sekin koyduk. Büyük onur duyuyoruz. Bir Fethi gider, başka Fethi'ler gelir. Bu ülkede yiğitler bitmez."

Anne Fadimana Ölmez de mutluluğunu dile getirerek, "İnşallah devletimize, milletimize hayırlı bir evlat olur. Çok heyecanlıyım. Daha çok Fethi Sekin'ler doğacak inşallah." dedi.

Kulağına ezan okunan bebeğe, Özgüven tarafından çeyrek altın takıldı.