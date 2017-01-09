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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Yaban hayatına yem desteği

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:18
Yaban hayatına yem desteği

GİRESUN (AA) - Giresun'da kar altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerince Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde yaban keçisi, kurt, atmaca gibi hayvanlar için doğaya yem atıldı.

Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının zor kış şartlarında beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla yemleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yaban keçisi, keklik, çakal, atmaca, tilki ve çakal gibi hayvanlar için belirledikleri bölgelere yem ile sakatat bıraktıklarını belirten Kuduban, şöyle dedi:

"Bu hayvanlar kar kalınlığı arttığında, karı kazıp altından ot çıkaramıyor, ağaçlardan yaprak da yiyemiyor, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanıyor. Biz de karla kaplı olmayan kayalık diplerine, ağaç altları gibi hayvanların yiyecekleri bulmakta zorlanmayacağı yerlere yem bırakıyoruz."

Kuduban, yemleme çalışmalarının kış boyunca devam edeceğini söyleyerek, bu yıl 9,5 ton yemi doğaya bırakmayı planladıklarını ifade etti.


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