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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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MAZLUMDER Mardin Şube Başkanı görevinden istifa etti

09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:30

MARDİN (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Mardin Şube Başkanı Seyfettin Baysal, dernekteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Baysal, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkezin temel hak ve hürriyetlerle ilgili ihlali bir insan hakları ihlali olarak görmeyip, bunu siyasal amaçlı olarak kullanan bir yapı görünümüne büründüğünü savundu.

- "Malum bir yapının siyasi bürosu haline gelmiştir"

MAZLUMDER tarafından son dönemde yapılan açıklamaları kabul edilemez bulduğunu belirten Baysal, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin topyekun hedef haline geldiği bu süreçte MAZLUMDER Genel Merkezinin siyasi bir büro gibi davranması karşısında sessiz kalmamızı elbette kimse bizden beklemesin. Terör örgütlerine hizmet eden belediyelere kayyum atanmasını bir siyasi partinin gündeme getirdiği asılsız iddiaları dikkate alarak ve araştırma yapmadan, terör örgütlerine hizmet eden kişilerin gözaltına alınmasını kabul edilemez bulan gelen merkezin bu tutumu bunun açık bir göstergesidir. Genel merkez malum bir yapının siyasi bürosu haline gelmiştir. Bu durumda dernek genel amacının dışına çıkarak, hak ihlallerini bir siyasi argüman olarak siyasal iktidara karşı kullanmaktadır."

- Bulunmadığı heyetin raporuna ismi yazılmış

Baysal, açıklamasında, "Cizre Raporu" heyetinde yer almadığını, buna heyetin hazırladığı raporda isminin bulunduğunu iddia etti.

Bunun ciddiyetsiz bir durum olduğunu vurgulayan Baysal, "Konuyla ilgili itiraz etmeme ve defalarca yöneticilerle yaptığım görüşmelere rağmen tarafıma rapordan ismimin çıkarılmayacağı, raporla ilgili bir değişiklik yapılmayacağı söylenmiştir. Bu nedenlerle MAZLUMDER Şube Başkanlığı görevinden ve yönetiminden istifa ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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