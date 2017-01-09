Malatya'dan Halep'e insani yardım

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde toplanan gıda ve insani yardım malzemelerini taşıyan 5 tır, dualarla Halep'e gönderildi.

Darende Din Görevlileri Derneği tarafından başlatılan "Halep'e Bir Torba Un Gönder" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Darende Çarşı Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene, harçlıklarını ve okullarda düzenledikleri kampanyayla topladıkları yardımı Halep'e gönderen öğrenciler de katıldı.



Burada konuşan Darende Kaymakamı Ali Türk, Suriye'de, Halep'te ciddi bir zulüm yaşandığını belirterek, "Bu zulme kim dur demeye çalışıyor? Dünyaya baktığımız zaman kaç ülke bu zulmü önlemek için gerçekten samimi olarak uğraşıyor. Bizim ülkemiz dışında başka hiçbir ülke yok. Biz hem millet olarak hem de devlet olarak ele ele verdik. Darende'deki çalışma aslında bizim karakterimizi de yansıtıyor. Biz her zaman ülke olarak, devlet olarak, millet olarak düşenin yanındayız. Ecdadımız da bunu yapmış. Bizim millet olarak karakterimiz budur." diye konuşu.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser de İslam aleminde yapılan zulümlerin acısının yüreklerde hissedildiğini ifade etti.

Türk milletinin bu duyarlılığı her zaman göstereceklerini vurgulayan Eser, "Eşini, çocuğunu, evini, yurdunu kaybetmiş insanların acısını şu gün, şu saatte burada yaşıyoruz. Onlara ne kadar yardım etsek azdır. Evlerimizde hiçbir şey bırakmasak yeridir. İslam aleminin huzuru, memleketimin huzuru için birlik ve beraberliğimizi daima koruyacağız." dedi.

Darende Din Görevlileri Dernek Başkanı İbrahim Güleç ise 15 gün süren kampanyayla, 125 ton gıda, 650 takım elbise, 200 çift bot, 120 battaniye ve bir tır su toplandığını aktararak, emeği geçenlerle hayırseverlere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Ahmet Varol'un yaptığı duanın ardından yardım tırları, Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.