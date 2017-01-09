Mersinli genç sanatçıdan bir başarı daha

MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi 13 yaşındaki Aylin Çelik, Romanya'daki "Eduard Pamfil Uluslararası Genç Gitar Festivali" kapsamında düzenlenen klasik gitar yarışmasında birinci oldu.
9 yaşında kazandığı Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarında, Klasik Gitar Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özkanoğlu'dan aldığı eğitimle klasik gitarda adından söz ettiren Çelik, geçen yıl 13. Uluslararası Enrico Mercatali Klasik Gitar Yarışması'nda aldığı birinciliğin ardından başarısını bu yıl da sürdürdü.
Çelik, Romanya’nın Bükreş kentinde “Eduard Pamfil Uluslararası Genç Gitar Festivali"nde düzenlenen gitar yarışmasının 10-13 yaş kategorisinde jürinin karşısına çıktı.
Çeşitli ülkelerden gelecek vadeden 20 gitar virtüözünün katıldığı yarışmada dünyaca ünlü besteciler Johann Sebastian Bach ve Nikita Koshkin'in eserlerini seslendiren Çelik, tam not alarak birinci oldu.
Çelik'in tekrarlayan başarısı konservatuvarda büyük sevinç yaratırken, küçük sanatçı mutluluğunu eğitmeni Özkanoğlu ile paylaştı.