Kırşehir'den Haleplilere 4 tır gıda yardımı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Halepliler için başlatılan kampanyada toplanan gıda yardımlarının yüklendiği 4 tır, bölgeye uğurlandı.

Lise Caddesi üzerinde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Tercan, un ve kuru gıdadan oluşan 4 tır dolusu yardımı Türkiye'nin Suriye sınırındaki kamplarda yaşam mücadelesi veren Haleplilere ulaştırmak üzere yola çıkardıklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı Kırşehir halkına teşekkür eden ve bir tır dolusu unu Kırşehir Belediyesinin karşıladığını ifade eden Tercan, sivil toplum kuruluşlarının katkı sağladığı kampanyanın süreceğini dile getirerek, "Sendika, siyasi parti, dernek, ve vakıflardan oluşan sivil toplum kuruluşları büyük destek verdi. Vatandaşlarımızdan yardımlar toplandıkça bölgeye göndereceğiz." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Haleplilere yardım etmenin dini ve insani bir görev olduğuna işaret ederek, kampanyaya AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları üyelerinin de katkı yaptığını aktardı.

Konuşmaların ardından 4 tır dolusu gıda yardımı, dualarla Haleplilere ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.