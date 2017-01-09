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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, gazetecilerin daha rahat, özgür ve güvenli şartlarda görev yapabilmelerini sağlamanın, hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Basın çalışanlarına ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 1961'den itibaren 10 Ocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını ifade eden Karaaslan, basın mensuplarının gününü kutladı.

Hayatın vazgeçilmez unsurlarından haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basının, demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini vurgulayan Karaaslan, "Bu bakımdan demokrasinin vazgeçilmezleri arasında yer alan basınımızın görevi de basın ahlak esasları çerçevesinde doğru ve tarafsız davranarak, en hızlı şekilde kamuoyunu aydınlatmaktır." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında basın mensuplarının, ülke için çok önemli görevler yaptığına işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın görüşlerini canlı yayınlarla halka ileterek, darbe girişiminin engellenmesinde önemli bir görev üstlendiler. Ardından demokrasi nöbetlerinde milletimizle sabahlara kadar bekleyerek, görevlerini en iyi şekilde, fedakarca yerine getirdiler. Bu anlamda yerel ve yaygın basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hükümet olarak gazetecilerimizin daha rahat, daha özgür, daha güvenli şartlarda görev yapabilmelerini sağlamak, göreve geldiğimiz günden bugüne önceliklerimiz arasında yer almıştır."