Fındık üreticilerine "kozalak akarı" uyarısı

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ORDU (AA) - Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, üreticileri fındık kozalak akarıyla mücadele konusunda uyardı.

Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, fındıkta kozalak akarı ile mücadelenin tam zamanı olduğunu belirtti.

Üreticilerin, yazın bahçelerinden yeterli verim alabilmek için kışın ağaçlarındaki kozalakları toplaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Fındık kozalak akarları, fındık bitkisinin meyve, yaprak ve sürgünü oluşturan tomurcuklarını tahrip ederek, ürün kaybına ve yoğunluğun fazla olduğu bahçelerde uç kurumalarına neden olarak zarar vermektedir." dedi.

Yılmaz, kışın yapraksız dönemde kozalakların toplanıp bahçe içinde bir yere bırakılması gerektiğine işaret ederek, "Kozalak akarları kesinlikle yakılmamalı veya gömülmemelidir. Kozalakların içi diğer faydalı akar ve böcekler için de bir barınak yeridir. Fındık kozalak akarları çok yavaş hareket ettikleri ve olumsuz çevre şartlarından çok çabuk etkilendikleri için kozalakları terk edemezler ve kuruyan kozalaklar içinde besin bulamadıkları için ölürler. Üreticilerimiz bu konuya dikkat etmelidir." diye konuştu.

Kozalak akarlarının iki tür olduğunu aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci türü, dişi ve erkek çiçek tomurcuklarında beslenerek kozalaklar oluşturmaktadır. Ayrıca yaprak tomurcuklarında beslenerek bu tomurcukların kurumasına neden olmaktadır. İkinci türü ise kozalak oluşturmamakta, dişi ve erkek çiçek tomurcuklarında beslenerek zarar yapmaktadır. Fındık kozalak akarları, fındığın sürgün tomurcuklarında erkek ve dişi çiçeklerde beslenerek büyük ekonomik kayıplara neden olur. Beslenme sonucu kozalaklar oluşmakta ve verimi doğrudan etkilemektedir. Kozalaklar kısa sürgünlerde genellikle uç tomurcuklarda, uzun sürgünlerde ise uçtan önceki orta kısma yakın tomurcuklarda oluşmaktadır. Her iki türün de beslenmesi sonucunda dişi ve erkek çiçekler, tomurcuklar ve kozalaklar dökülerek kuru sürgünler oluşmaktadır. Fındık kozalak akarı sadece fındık çeşitleri üzerinde beslenmektedir."

Yılmaz, üreticiler tarafından kışın alınacak önlemlerle zararın en aza indirilebileceğine dikkati çekerek, üreticilerin uyarıları dikkate alarak bahçelerini kozalak akarından temizlemesi gerektiğini, aksi durumda geçen yıllarda olduğu gibi ciddi ürün kayıplarıyla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Kemal Yılmaz, kozalak akarı ile kimyasal mücadelenin ise nisan ve mayıs ayında yapıldığını sözlerine ekledi.



