Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

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ANTALYA (AA) - Meteoroloji, yarın Bodrum-Anamur açıkları için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Denizi ve Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgar güney ve doğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre), zaman zaman 10 kuvvetinde (saatte 100 kilometre) esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 5, yer yer 6 ila 8 metre olacak.

Fırtınanın, Bodrum-Antalya arasında yarın akşam saatlerinde, Antalya-Anamur arasında ise aynı gün gece saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta balıkçılar ile denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.