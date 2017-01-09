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ANKARA (AA) - İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin ölümü dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında kullandığı bazı ifadeler sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

Hamaney taziye mesajında, İran kamuoyunda ve medyasında "Ayetullah" olarak anılan Rafsancani için bir alt ilmi seviye olan "Hüccetül İslam" unvanını kullandı.

İran liderinin, Rafsancani ile 59 yıllık tanışıklığı ve pek çok görevdeki birlikteliklerinden söz ederken "birbirimize karşı sevgimiz" yerine tek taraflı "onun bana karşı derin muhabbeti zarar görmedi" şeklinde bir ifade kullanması da dikkati çekti.

Hayatı boyunca devlet kademelerinde önemli görevlerde bulunan Rafsancani hakkında "hizmetleri" yerine "çabaları" kelimesini tercih eden Hamaney, usulen taziye mesajlarında kullandığı "Allah'tan yüksek derecelere ulaşması" (Uluvv-i derecat) dileği yerine "Allah'tan rahmet ve merhamet" dilemekle yetindi.

Hamaney'in mesajında yer alan bu ifadeler, ülkede özellikle sosyal medyada tartışmaya yol açtı ve iki eski dost arasındaki soğukluğun göstergesi olarak değerlendirildi.

İran'da "Ayetullah" unvanı, din eğitimi verilen medreselerde "dersi harici" (müçtehitlerin verdiği yüksek düzeyde fıkıh dersi) veren din adamları için kullanılıyor. Rafsancani, halk arasında "Ayetullah" olarak anılsa da ilmi çevrelerce "dersi harici" vermediği için "Hüccetül İslam" olarak kabul ediliyordu.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Rafsancani'nin cenazesi, yarın Tahran Üniversitesi'ndeki Cuma namazgahında düzenlenecek resmi törenin ardından kentin güneyinde bulunan Ayetullah Humeyni'nin türbesinde defnedilecek.