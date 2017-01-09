9. Büyükelçiler Konferansı

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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleri konusunda "Cenevre'den hangi sonuç çıkarsa çıksın biz, Kıbrıs Türkünü sahipsiz bırakmayacak kudrete ve iradeye sahibiz." dedi.

Çavuşoğlu, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nın resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, küresel ve bölgesel siyasi ortamın şekillenmesinde etkin rol oynayan Türkiye'nin ticaret, ekonomi, enerji ve teknoloji kulvarlarında da izlediği dış politikanın etkili olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dış politikasını girişimci ve vicdani bakış açısıyla şekillendirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, bir taraftan ülkeye yönelik tehditleri etkin şekilde bertaraf ederken diğer taraftan bölgesel ve küresel fırsatları kullanarak dostlukların pekiştirilmesi yoluna gidildiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, dünyaya dar ideolojilerle, katı kimliklerle bakılamayacağını söyleyerek "Küresel bir sahnenin mümkün olan her karesinde Türkiye olarak var olmalıyız. Avrupa'yı da Asya'yı da transatlantiği de Afrika'yı da Latin Amerika'yı da kucaklayabilmeliyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya, Doğu ve Batı Afrika'ya, Latin Amerika'ya yaptığı ziyaretlere dikkati çeken Çavuşoğlu, "Biz dünyayı 5'ten büyük, Avrupa'yı da 28'den büyük olarak tanımlıyoruz. Girişimci diplomasinin özünde işte bu çok boyutlu yaklaşım vardır. Yerele sıkışmadan evrensel olacağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Şayet dünyada kurallar, dengeler yeniden şekilleniyorsa muasır medeniyetin yeni kurallarının tanımlandığı masayı dışarıdan izleyemeyiz. Şu anda olduğu gibi masada olmak, emek vermek zorundayız." dedi.

AB’nin verdiği sözleri tutmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bırakın sözünü tutmayı, müzakerelerin askıya alınmasını isteyecek kadar ileri giden çevreler var AB içinde.” dedi.

Çavuşoğlu, AB’den, PKK, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve diğer terör örgütleriyle mücadelede samimi ve kararlı bir tutum sergilenmesini, varılan mutabakata uygun şekilde Türk vatandaşları için vize muafiyetinin bir an önce sağlanması ve AB üyeliği önündeki yapay engellerin kaldırılarak daha fazla faslın açılmasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa'nın ortak hanesinin bir ferdi olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bizi dışlamayın, dışlayamazsınız. Avrupa’yı bu içine girdiği sağlıksız yoldan çıkarmak için ekonomik, siyasi ve sosyal alanda birlikte düşünmemiz ve birlikte çalışmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin dış politikasının Schengen ile Şanghay arasında sıkışmayacak kadar çeşitli ve zengin olduğunu kaydetti.

- "Kıbrıs Türkünü sahipsiz bırakmayacak kudrete ve iradeye sahibiz"

Bakan Çavuşoğlu, AB’nin Kıbrıs meselesinde de müzakere sürecini menfi şekilde etkilediğine vurgu yaptı.

Taraflardan birinin kalıcı çözüm sağlanmadan AB üyesi yapılmasının Kıbrıs sorununun bugüne kadar çözümsüz kalmasının sebeplerinden biri olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Bu hafta katılacağımız Cenevre'deki Kıbrıs Konferansı'nda yapıcı irademizi ve tutumumuzu sürdüreceğiz. Aynı yaklaşımı elbette diğer taraflardan da bekliyoruz. Bugün dünyanın birçok yerinde kan dökülmeye devam ederken Kıbrıs'ta huzurun hakim olmasının nedeni ise Türkiye’nin sağladığı etkin garantidir. Bu garantiden vazgeçilemez. Cenevre'den hangi sonuç çıkarsa çıksın biz Kıbrıs Türkünü sahipsiz bırakmayacak kudrete ve iradeye sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "YPG'nin maksadı DEAŞ ile mücadele etmek değil. Tam tersine Suriye'yi bölmektir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de birkaç gün öncesine kadar akmaya devam eden kan ve gözyaşının Türkiye'nin vicdani ve girişimci diplomasisi sayesinde büyük ölçüde durduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun Suriye'deki trajediyi seyrederken kendilerinin zulme sessiz kalmadığının altını çizen Çavuşoğlu, Suriye konusunda tüm diplomatik çabaları zorladıklarını, Rusya ile sahadaki gruplar arasındaki görüşmelere aracılık ettiklerini, Suriyeli muhaliflere de gerekli mesajları ilettiklerini anlattı.

Çavuşoğlu, Suriye’de ateşkesin korunması ve mevcut düzenlemenin siyasi süreci yeniden canlandırması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Kazakistan'ın başkenti Astana’da düzenlenecek görüşmelere de değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Şimdi Astana’da yapılacak toplantılara odaklandık. Buradan da Cenevre görüşmelerinden tamamlayıcı ve destekleyici somut bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Bir taraftan da sınır güvenliğimizi ve aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyen, toprak bütünlüğüne katkı sağlayan Fırat Kalkanı Harekatı’nı sürdürüyoruz. Hamdolsun DEAŞ sınırlarımızdan temizlendi. Bu terör örgütü, Suriye’nin kuzeyinde savunmaya geçti."

Fırat Kalkanı Harekatı'nın, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı YPG'nin de gerçek yüzünü tüm dünyaya gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, "YPG'nin maksadı DEAŞ ile mücadele etmek değil. Tam tersine Suriye'yi bölmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemeye devam edeceğiz. Hem de en güçlü şekilde. Yanı başımızda bu yangını söndürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Ankara-Moskova arasındaki ilişkilere değinen Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerinin bölgesel istikrar açısından son derece önemli olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son dönemdeki temaslarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım’ın da bu ülkeye ziyaretinin ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu yıl toplanacak Üst Düzey İşbirliği Konseyi ile ilişkilerin daha da pekişeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, ilkelerinden de taviz vermediklerinin altını çizerek Ukrayna ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü desteklemeyi ve Kırım’ın ilhakını tanımamayı sürdürdüklerini yineledi.

Büyükelçilerden bu yıl belirli konularda çok daha aktif olmalarını isteyen Çavuşoğlu, mevcut ikili ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarının en etkin şekilde çalıştırılmasının önemine değindi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her kıtada bağ ve bağlantılarını geliştirmeye devam edeceğini söyleyerek yurt dışındaki Türk vatandaşlarının da çıkarlarını titizlikle korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Konferansa, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile bazı ülkelerin Ankara büyükelçileri de katıldı.

(Bitti)



