Yurtta kış

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MALATYA (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya'nın Hekimhan ilçesinden Sivas yönüne araç geçişlerine izin verilmemesi dolayısıyla yolda kalanlar öğretmenevi ile okulda konaklıyor.

Hekimhan'da dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkeziyle Sivas'ın Kangal ilçesi arasındaki bin 750 rakımlı Aptalboğan geçidi mevkisinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanması üzerine araçların geçişlerine izin verilmedi.

Halen etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, Sivas'a gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Hekimhan Öğretmenevi ve Hekimhan Meslek Yüksek Okulunda misafir ediliyor.

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde olduğu gibi Hekimhan ilçesinde de kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Sivas tarafında dün akşam saatlerinde kapanan yol nedeniyle mağdur olan vatandaşları öğretmenevinde misafir ettiklerini aktaran Millioğulları, onlara akşam yemeği ve sabah kahvaltısı ikramında bulunduklarını belirtti. Kar yağışı devam ettiği için yolların açılmasının da imkansız hale geldiğini vurgulayan Millioğulları, "12 yolcu otobüsü, 20 kamyon ve çok sayıda otomobil şu anda ilçemizde beklemekte. Onları en iyi şekilde ağırlıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve Karayolları Müdürlüğüyle bağlantıya geçtik. En kısa zamanda yolun açılması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan, Akçadağ ilçesi Levent Mahallesi Server Geçidi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 araç içerisindeki yolcular mahsur kaldı.

Vatandaşların bildirmesi üzerine, mahsur kalanlar Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.