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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başbakan Yardımcısı Canikli: (3)

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:11

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmeleri üzerine, "Çok net olarak söylüyorum, 2017 içerisinde ya da sonu itibarıyla Türk bankacılık sisteminde takibe dönüşüm oranı yüzde 4'e ulaşmayacaktır ve varlık kalitesi de bozulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Canikli, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Moody's'in birkaç alanda Türk bankalarının geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğuna dikkati çeken Canikli, raporda 2017'de bankacılık sektöründe takibe dönüşüm oranının yüzde 4'e ulaşacağının ve sektörün varlık kalitesinin bozulacağının ileri sürüldüğünü aktardı.

Özellikle reel sektörün içinde bulunulan konjonktür nedeniyle ödemelerinde bir sıkıntı yaşamaması, nakit dengesinde herhangi bir bozulma meydana gelmemesi için 250 milyar liralık çok ciddi bir kredi alanı oluşturduklarını hatırlatan Canikli, şunları kaydetti:

"Çok net olarak söylüyorum, 2017 içerisinde ya da sonu itibarıyla Türk bankacılık sisteminde takibe dönüşüm oranı yüzde 4'e ulaşmayacaktır ve varlık kalitesi de bozulmayacaktır.

Moody's şimdi diyor ki 'Bir şekilde reel sektör, yaşanan gelişmeler, talepteki düşüş, kurdaki hareketlenme nedeniyle ödeme sıkıntısına girecek, dolayısıyla bankalara olan borçlarını ödeyemeyecekler ve bankaların da varlık kalitesi bozulacak, takibe dönüşüm oranları yükselecek.' Biz bunu öngörerek, bu gelişmeleri tahmin ederek 250 milyar liralık bu tedbiri aldık. Esasında bankalara yeniden yapılandırma için başvuruda bulunan firmaların, reel sektörün toplam talebi 40 milyar lira. Bunun anlamı nedir? Bankalar en fazla 40 milyar liralık ödemelerinde de sıkıntı yaşayabilirler. Bizim bu alanda oluşturduğumuz kredi alanı ne kadar, 250 milyar lira. Yani bankalara erteleme talebi olanların, toplam rakamın kat kat üzerinde. Reel sektörün bankalara olan borçlarının ödenmesinde hiçbir sıkıntı, hiçbir gecikme yaşanmayacak. 250 milyar liralık bu kredi alanını, kredi hacmini özellikle bunun için, bu günleri öngörerek oluşturduk. Bu kredilerin tamamı Kredi Garanti Fonu'nun üzerinden ortalama yüzde 90 Hazine garantilidir. Dolayısıyla firmalar açısından son derece sağlam bir ödeme, finansman imkanıdır."

- "Etik olmayan bir operasyondur"

Moody's'in, aldıkları tedbirleri çok iyi bildiğini ifade eden Canikli, "Buna rağmen böyle bir yorum yapması, rasyonel olmayan, gerçeği yansıtmayan, içi boş, altı dolu olmayan bir yorumda bulunması, adeta 'kehanette' bulunması kesinlikle bir algı oluşturmaya yönelik etik olmayan bir operasyondur." değerlendirmesinde bulundu.

Canikli, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin de Türk bankacılık sisteminin denetleyici ve düzenleyici çerçeve içeriğinin AB ile uyumlu olduğunu kabul ettiğini anımsatarak, ancak buna rağmen Moody's'in böyle bir karar vermesinin kesinlikle normal olmadığını savundu.

Türk bankacılık sisteminin aktiflerinde sanal, türev ürünlerden oluşan hiçbir varlık olmadığını vurgulayan Canikli, "Türk bankacılık sisteminin varlık kalitesi bu açıdan son derece yüksektir, reeldir, köpük yoktur, fiktif türev araçlar yoktur. Fitch, derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin notunu, yani yatırım yapılabilir seviyesinin altına düşürse dahi ki bundan daha kötüsü yok zaten, bizim bankacılık sisteminin sermaye yeterlilik oranı yüzde 12'inin üzerinde kalıyor. Dolayısıyla ne yaparsa yapsınlar, istedikleri gibi algı oluşturmaya çalışsınlar ama hamdolsun bankacılık sistemimizin yapısı, varlık kalitesi o kadar sağlam ki... Yaşadığımız gelişmelerin bankacılık sistemi üzerinde olumsuz muhtemel etkilerini görerek, bütün tedbirleri aldığımız için de hiçbir risk, hiçbir sıkıntı kesinlikle yok." şeklinde konuştu.

- "Bankaların varlık kalitesinde bozulma yaşanmayacak"

Canikli, bankaların varlık kalitesinde Moody's'in iddia ettiği gibi hiçbir bozulma yaşanmayacağını ve takibe dönüşüm oranlarının da yükselmeyeceğini belirtti.

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında kamu bankalarının takibe dönüşüm oranının ortalama yüzde 30'ların üzerinde, toplam sektörün ortalamasının da yüzde 20'ye yakın olduğuna işaret eden Canikli, söz konusu oranın şu anda yüzde 3,4 civarında bulunduğunu kaydetti.

Bunun dünyadaki ortalamanın da altında, son derece iyi olduğuna dikkati çeken Canikli, "O nedenle istedikleri kadar uğraşsınlar, rakamların, gelişmelerin, tedbirlerin, paketlerin, rasyoların, göstergelerin hepsi çok net bir şekilde sistemin çok güçlü olduğunun, bütün bu ahlak dışı sabotaj ve saldırılara karşı koyacak bir yapıda olduğunun bir kez daha altını çizelim." dedi.

(Bitti)

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "FETÖ'NÜN MANİPÜLASYONLARINA VE SÜRECİ SULANDIRMA ÇABALARINA KARŞI DAİMA MÜTEYAKKIZ OLACAĞIZ. ADALET TERAZİSİNE HALEL GETİRMEDEN, SAPLA SAMANI KARIŞTIRMADAN, MASUMLA SUÇLUYU İYİ AYIRT EDEREK MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ."
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "SİNSİ BİR KANSER HÜCRESİ GİBİ İÇİMİZDE BÜYÜYEN, SON 25 YILDIR DÜNYAYI BİR AHTAPOT GİBİ SARAN BÖYLE BİR ÖRGÜTLE MÜCADELE MUHAKKAK KOLAY DEĞİLDİR. BU MÜCADELE, UZUN ZAMAN VE MESAİ ALACAKTIR AMA BİZ ASLA PES ETMEYECEK, REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ."
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "15 TEMMUZ, NASIL İÇERİDE HAİNLER İLE VATAN AŞIKLARINI AYIRMIŞ, AYRIŞTIRMIŞSA, DIŞARIDA DA AYNI GÖREVİ İCRA ETTİ. BU HADİSE, DOSTLARIMIZ VE MÜTTEFİKLERİMİZ İÇİN DE TURNUSOL KAĞIDI OLDU. BUNU ÇOK AÇIK, NET GÖRDÜK."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;15 Temmuz darbe girişimi elbette tarihimizde devlete ve millete yapılmış ilk ihanet değildir. Fakat hedefleri, uygulayıcıları ve sonuçları itibariyle bu darbe girişimi, en sinsi, en pervasız, en büyük ihanettir. 'Himmet, hizmet, diyalog ve eğitim' diyerek, devletimiz içinde örgütlenen, takiye yaparak kendini gizleyen, milletimizin malını, mülkünü, evlatlarını gasp eden bu çete, tarihimizin en alçak terör eylemini gerçekleştirmiştir.&quot;
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