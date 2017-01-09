Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan:

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık kabuğu ithalatının yasaklanması gerektiğini savundu.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce Bakanlar Kurulu kararıyla fındık ithalatının yasaklandığını anımsatarak, aynı kararın fındık kabuğu içinde uygulanmasını istedi.

Dünya fındık üretiminin yüzde 75'ini elinde bulunduran Türkiye'nin fındık kabuğu ithal etmesine bir anlam veremediklerini belirten Karan, şöyle devam etti:

"İthalatı serbest olduğu için zaman zaman Azerbaycan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye fındık kabuğu sokulduğu yönünde bilgiler alıyoruz. Öncelikle şunu merak ediyoruz, ülkemizde fındık kabuğuna çok büyük talep mi var ki dışarıdan ithalat gerçekleştiriyoruz? Bölgemizi ve ilimizi baz alacak olursak fındık kırma fabrikalarından çıkan kabuk miktarı ihtiyacı karşılıyor ve hatta başka illere de gönderiliyor."

Karan, fındık kabuğunun daha çok fırınlar tarafından tercih edildiğini ve evlerde soba tutuşturmak için kullanıldığını kaydederek, "Bizim bildiğimiz kadarıyla büyük oranda talep gören bir yakacak değil. Bu nedenle ithalatını da doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Fındık kabuğu ithalatının art niyet doğurabileceğini öne süren Karan, şunları kaydetti:

"Fındık kabuğu ithalatı suistimal edilmeden bir an önce yasaklanmalıdır. Hiç kimseyi suçlamak ve töhmet altında bırakmak istemeyiz ama fındık o kadar değerli bir tarım ürünü ki dolaylı yoldan Türk fındık üreticisinin hakkını gasp etmek isteyenler çıkabilir. Bunların önüne geçebilmek için nasıl fındık ithalatı yasaklandıysa fındık kabuğu ithalatı da yasaklanmalıdır."

Karan, fındık kabuğu ithalatının, Azerbaycan ve Gürcistan fındığına sahip çıkmak anlamına geldiğini de iddia etti.