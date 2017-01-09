Üniversitelilere Yıldıztepe'de kayak eğitimi

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ÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe'de, üniversite öğrencileri kayak öğreniyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan 28 öğrenci, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde akademisyenler eşliğinde eğitim alıyor.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Yücel Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak eğitimi için Yıldıztepe'ye geldiklerini söyledi.

Ilgaz Dağı ve Yıldıztepe'yi öğrendikten sonra kayak derslerini burada vermeye başladıklarını dile getiren Ocak, "Buraya 4 yıldır geliyoruz. Burada konaklama olarak ciddi tesisler var. Ekipman olarak da alt yapısı oldukça iyi. Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği bize teknik olarak önemli destekler veriyor. En önemlisi Yıldıztepe'nin doğal ortamı çok güzel." dedi.

Ocak, öğrencilerin kısa sürede kayak yapmayı öğrendiğini anlatarak, "Yıl içerisinde kayak derslerindeki teorik derslerin uygulamasını yapmak için Yıldıztepe'ye geldik. Bu süreçte öğrencilerimiz oldukça yol katetti. Çok güzel bir ders ve etkinlik oldu." diye konuştu.

Kayak sporunun hakkettiği ilgiyi görmediğini dile getiren Ocak, öğrencilerin aldıkları eğitimler doğrultusunda görev yaptıkları yerlerde kayak sporunu sevdirerek bu sporun daha iyi yerlere gelmesine aracı olmalarını istedi.

Yıldıztepe'de terörü lanetlemek için kendilerini taşıyan traktörün üzerine "Terörü lanetliyoruz" yazdırdıklarını aktaran Ocak, "Derslerde terör olaylarına olan duyarlılığı her zaman üst seviyede tutmak için bu yazıyı yazdırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerden Şükran Dener, kayak yapmayı öğrenmek için geldiğini ifade ederek, "Dersler ve ortam çok güzel. Oldukça eğitici ve eğlenceli bir şekilde günlerimiz geçiyor. Dersler bittikten sonra da Yıldıztepe'den ayrılmak istemiyoruz. Kısa sürede kayak yapmayı öğrendik. Pistler yeni öğrenenler için çok iyi." sözlerine yer verdi.