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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sinsi bir kanser hücresi gibi içimizde büyüyen, son 25 yıldır dünyayı bir ...

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sinsi bir kanser hücresi gibi içimizde büyüyen, son 25 yıldır dünyayı bir ahtapot gibi saran böyle bir örgütle mücadele muhakkak kolay değildir. Bu mücadele, uzun zaman ve mesai alacaktır ama biz asla pes etmeyecek, rehavete kapılmayacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Rusya ve İran'la Moskova'da düzenlediğimiz toplantı ve diğer görüşmelerle Astana sürecinin zeminini hazırladık. Şu an devam eden ateşkes, kırılgan olmasına, pek çok ihlallerle karşılaşılmasına rağmen, çok önemli bir fırsat penceresidir. Uzun bir dönemden sonra Suriye'de siyasi süreç aracılığıyla barışın sağlanması noktasında bir umut belirmiştir. Bunun heba edilmemesi için çalışmaya devam edeceğiz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "RUSYA VE İRAN'LA MOSKOVA'DA DÜZENLEDİĞİMİZ TOPLANTI VE DİĞER GÖRÜŞMELERLE ASTANA SÜRECİNİN ZEMİNİNİ HAZIRLADIK. ŞU AN DEVAM EDEN ATEŞKES, KIRILGAN OLMASINA, PEK ÇOK İHLALLERLE KARŞILAŞILMASINA RAĞMEN, ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT PENCERESİDİR. UZUN BİR DÖNEMDEN SONRA SURİYE'DE SİYASİ SÜREÇ ARACILIĞIYLA BARIŞIN SAĞLANMASI NOKTASINDA BİR UMUT BELİRMİŞTİR. BUNUN HEBA EDİLMEMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Son dönemde DEAŞ ile mücadele konusunda, maalesef müttefiklerimizin ve koalisyon odaklarının sınıfta kaldıklarını ifade etmek istiyorum. Güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun veya terör örgütlerinin yuvalandığı kurtarılmış bölgelerin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Milli güvenliğimizi ilgilendiren konularda masada ve sahada olmaya kesinlikle devam edeceğiz. Öte yandan, Irak'taki gelişmelere de kayıtsız kalmadık, kalmıyoruz ve kalmayacağız.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "SON DÖNEMDE DEAŞ İLE MÜCADELE KONUSUNDA, MAALESEF MÜTTEFİKLERİMİZİN VE KOALİSYON ODAKLARININ SINIFTA KALDIKLARINI İFADE ETMEK İSTİYORUM. GÜNEY SINIRIMIZ BOYUNCA BİR TERÖR KORİDORUNUN VEYA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YUVALANDIĞI KURTARILMIŞ BÖLGELERİN OLUŞMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ. MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİ İLGİLENDİREN KONULARDA MASADA VE SAHADA OLMAYA KESİNLİKLE DEVAM EDECEĞİZ. ÖTE YANDAN, IRAK'TAKİ GELİŞMELERE DE KAYITSIZ KALMADIK, KALMIYORUZ VE KALMAYACAĞIZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bir yandan FETÖ ile cebelleşirken diğer yandan da bölücü örgütle, DEAŞ'la ve DHKP-C ile mücadele ediyoruz. Bu terör örgütlerinin amacı, ülkemizi inanç ve etnik köken üzerinden bir çatışmanın içine çekmektir. Toplumumuzun farklı kesimlerini hedef aldıkları saldırılarla bu örgütler, Suriye ve Irak'taki ateşi ülkemize taşımaya çalışıyorlar. Misafirlerimizi hunharca katlederek ülkemizi bilhassa turizm yönünden yaralamak istiyorlar. Tüm gayretlerine rağmen, tüm pervasızlıklarına rağmen, medya, siyaset, akademi içindeki bazı kendini bilmezlerden aldıkları açık desteğe rağmen hamdolsun şimdiye kadar bunu başaramadılar.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "BİR YANDAN FETÖ İLE CEBELLEŞİRKEN DİĞER YANDAN DA BÖLÜCÜ ÖRGÜTLE, DEAŞ'LA VE DHKP-C İLE MÜCADELE EDİYORUZ. BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AMACI, ÜLKEMİZİ İNANÇ VE ETNİK KÖKEN ÜZERİNDEN BİR ÇATIŞMANIN İÇİNE ÇEKMEKTİR. TOPLUMUMUZUN FARKLI KESİMLERİNİ HEDEF ALDIKLARI SALDIRILARLA BU ÖRGÜTLER, SURİYE VE IRAK'TAKİ ATEŞİ ÜLKEMİZE TAŞIMAYA ÇALIŞIYORLAR. MİSAFİRLERİMİZİ HUNHARCA KATLEDEREK ÜLKEMİZİ BİLHASSA TURİZM YÖNÜNDEN YARALAMAK İSTİYORLAR. TÜM GAYRETLERİNE RAĞMEN, TÜM PERVASIZLIKLARINA RAĞMEN, MEDYA, SİYASET, AKADEMİ İÇİNDEKİ BAZI KENDİNİ BİLMEZLERDEN ALDIKLARI AÇIK DESTEĞE RAĞMEN HAMDOLSUN ŞİMDİYE KADAR BUNU BAŞARAMADILAR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;FETÖ'nün manipülasyonlarına ve süreci sulandırma çabalarına karşı daima müteyakkız olacağız. Adalet terazisine halel getirmeden, sapla samanı karıştırmadan, masumla suçluyu iyi ayırt ederek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "FETÖ'NÜN MANİPÜLASYONLARINA VE SÜRECİ SULANDIRMA ÇABALARINA KARŞI DAİMA MÜTEYAKKIZ OLACAĞIZ. ADALET TERAZİSİNE HALEL GETİRMEDEN, SAPLA SAMANI KARIŞTIRMADAN, MASUMLA SUÇLUYU İYİ AYIRT EDEREK MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Sığınma hakkı, Suriyeli masumlardan, Arakanlı mazlumlardan, Afganistanlı, Afrikalı gariplerden esirgenirken Fetocu ve PKK'lı teröristlere altın tepside sunuluyor. Canını kurtarmak için bir tas çorba için kapılarına gelenleri kovanlar, darbecilere ve azılı teröristlere sahip çıkmaktadır. 'Dost' demeye dilim varmıyor ama en azından müttefik bildiğimiz ülkelere yakıştıramadığımız bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz. Bakıyorsunuz şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan Feto Terör Örgütünün mensubu, Amerika'da bir üniversiteye rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, bu nasıl bir şeydir? &quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "SIĞINMA HAKKI, SURİYELİ MASUMLARDAN, ARAKANLI MAZLUMLARDAN, AFGANİSTANLI, AFRİKALI GARİPLERDEN ESİRGENİRKEN FETOCU VE PKK'LI TERÖRİSTLERE ALTIN TEPSİDE SUNULUYOR. CANINI KURTARMAK İÇİN BİR TAS ÇORBA İÇİN KAPILARINA GELENLERİ KOVANLAR, DARBECİLERE VE AZILI TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKMAKTADIR. 'DOST' DEMEYE DİLİM VARMIYOR AMA EN AZINDAN MÜTTEFİK BİLDİĞİMİZ ÜLKELERE YAKIŞTIRAMADIĞIMIZ BU TABLO KARŞISINDA ELBETTE ÜZÜLÜYORUZ. BAKIYORSUNUZ ŞU ANDA ÜLKEMİZDE KARA LİSTEDE OLUP KAÇAN FETO TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MENSUBU, AMERİKA'DA BİR ÜNİVERSİTEYE REKTÖR OLARAK ATANABİLİYOR. BU NE MENEM İŞTİR, BU NASIL BİR ŞEYDİR? "
Ankara'dan Halepliler için bir tır yardım malzemesi
YEREL

ANKARA'DAN HALEPLİLER İÇİN BİR TIR YARDIM MALZEMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;15 Temmuz, nasıl içeride hainler ile vatan aşıklarını ayırmış, ayrıştırmışsa, dışarıda da aynı görevi icra etti. Bu hadise, dostlarımız ve müttefiklerimiz için de turnusol kağıdı oldu. Bunu çok açık, net gördük.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "15 TEMMUZ, NASIL İÇERİDE HAİNLER İLE VATAN AŞIKLARINI AYIRMIŞ, AYRIŞTIRMIŞSA, DIŞARIDA DA AYNI GÖREVİ İCRA ETTİ. BU HADİSE, DOSTLARIMIZ VE MÜTTEFİKLERİMİZ İÇİN DE TURNUSOL KAĞIDI OLDU. BUNU ÇOK AÇIK, NET GÖRDÜK."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;15 Temmuz darbe girişimi elbette tarihimizde devlete ve millete yapılmış ilk ihanet değildir. Fakat hedefleri, uygulayıcıları ve sonuçları itibariyle bu darbe girişimi, en sinsi, en pervasız, en büyük ihanettir. 'Himmet, hizmet, diyalog ve eğitim' diyerek, devletimiz içinde örgütlenen, takiye yaparak kendini gizleyen, milletimizin malını, mülkünü, evlatlarını gasp eden bu çete, tarihimizin en alçak terör eylemini gerçekleştirmiştir.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ELBETTE TARİHİMİZDE DEVLETE VE MİLLETE YAPILMIŞ İLK İHANET DEĞİLDİR. FAKAT HEDEFLERİ, UYGULAYICILARI VE SONUÇLARI İTİBARİYLE BU DARBE GİRİŞİMİ, EN SİNSİ, EN PERVASIZ, EN BÜYÜK İHANETTİR. 'HİMMET, HİZMET, DİYALOG VE EĞİTİM' DİYEREK, DEVLETİMİZ İÇİNDE ÖRGÜTLENEN, TAKİYE YAPARAK KENDİNİ GİZLEYEN, MİLLETİMİZİN MALINI, MÜLKÜNÜ, EVLATLARINI GASP EDEN BU ÇETE, TARİHİMİZİN EN ALÇAK TERÖR EYLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR."
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